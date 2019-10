Βρετανία: 39 πτώματα βρέθηκαν σε κοντέινερ φορτηγού (vids)

Τα πτώματα βρέθηκαν σε φορτηγό στο βιομηχανικό πάρκο Waterglade στο Grays, περίπου στις 1:40 π.μ. το πρωί της Τετάρτης (23/10).

Το φορτηγό ερχόταν από τη Βουλγαρία και ταξίδευε προς το Holyhead της Ουαλίας, όπου τα πλοία φεύγουν από και προς την Ιρλανδία.

Ο οδηγός, ένας 25χρονος από τη Βόρεια Ιρλανδία, συνελήφθη.

THIRTY-NINE bodies - including one teenager - are found in a lorry container in Essex https://t.co/HUXu7ARgUH pic.twitter.com/ir7wwmLv8p

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 23, 2019