Η Τουρκία ξεκίνησε να βομβαρδίζει θέσεις Κούρδων σε Ιράκ και Συρία (pics & vids)

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιδρομή ήταν αεροπορική κατά βάσης Κούρδων των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, στην επαρχία Αλ-Χασάκα, με τη συμμετοχή μαχητικών και drones.

Το ίδιο το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, δε, ανακοίνωσε ότι έκανε επιδρομή στο Ιράκ και εξουδετερώθηκαν τρεις πολεμιστές του PKK.

Στα social media έχουν αρχίσει ήδη να κυκλοφορούν βίντεο, που φέρεται να καταγράφουν τη στιγμή των βομβαρδισμών.

#Syria : video showing Turkish Air Force targeting area of Semalka border crossing with #Iraq (used to transfer supplies). https://t.co/SAUkTWnbec pic.twitter.com/LLU9zjCzwR

«Τα τουρκικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην έδρα των κουρδικών δυνάμεων κοντά στην πόλη Αλ-Μαλικίγια στην επαρχία Αλ-Χασάκα στη βορειοανατολική Συρία», μετέδωσε το Al-Mayadeen, επικαλούμενο δικό του ανταποκριτή.

Λίγο νωρίτερα και σε συνέχεια του tweet του Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο απείλησε να καταστρέψει την τουρκική οικονομία, σε περίπτωση που η Άγκυρα ξεπεράσει τα όρια, το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι απέκλεισε τον εναέριο χώρο της Βόρειας Συρίας για την Τουρκία.

Reportedly airstrike hit near this location, but I cannot 100 per cent confirm

Journalist @KoyluogluAziz says “Turkish warplanes have bombarded the Mount Çiyayê Spî opposite of Semalka in Kurdistan region h/t @dersi4mhttps://t.co/tjxwso7m5C (4) pic.twitter.com/MMgiEtHob1

— Wladimir (@vvanwilgenburg) October 7, 2019