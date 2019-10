Νοσηλεύτρια σκότωσε το μωρό της επειδή δεν σταματούσε το κλάμα, δεν ήθελε να ξυπνήσει ο άντρας της!

Μια νοσηλεύτρια 35 ετών σκότωσε το μωρό της επειδή φοβόταν ότι θα ξυπνούσε τον άντρα της με το συνεχές της κλάμα.

Η Ravinder Deol, 35 ετών, κατηγορείται για την ανθρωποκτονία της εξάμηνης κόρης της Ravneet. Η γυναίκα σκότωσε το παιδί στις 3 Απριλίου 2016.

Συνελήφθη μετά το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης που έδειξε ότι το παιδί πέθανε από τραύματα στο κεφάλι.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι η Deol «λύγισε» μετά από μέρες που η κόρη της έκλαιγε ενώ ο σύντροφός της κοιμόταν μετά από τις νυχτερινές βάρδιές του.

Ο δικαστής του High Court, κ. Justice Whipple, είπε σήμερα ότι η Deol είχε εργαστεί στο παρελθόν στην παιδική φροντίδα για 10 χρόνια.

Η Jane Bickerstaff QC ανέφερε στο δικαστήριο: «Δεν υπάρχει καμία υπόδειξη ότι η εναγόμενη σκόπευε να σκοτώσει το παιδί της ή να της προκαλέσει πραγματικά σοβαρή βλάβη».

Είπε ότι την ημέρα του θανάτου της Ravneet, ο σύντροφός της κοιμόταν μετά από μια νυχτερινή βάρδια 12 ωρών, όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από την Ravinder λίγο πριν τις 4:30 μ.μ. λέγοντάς της να «έρθει γρήγορα» καθώς υπήρξε κάτι κακό με το μωρό.

«Θα μπορούσα να πω από τη φωνή της ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Την είδα να κρατάει το μωρό και αυτό να μην κινείται», ανέφερε.

Τα μάτια της ήταν ελαφρώς ανοιχτά, το χρώμα της δεν ήταν σωστό, το στόμα της ήταν ελαφρώς ανοικτό και στο πλάι. Τηλεφώνησα στο 999 και άρχισα ΚΑΡΠΑ.

Η αστυνομία έφτασε μέσα σε επτά λεπτά από την κλήση και τους είπαν ότι η Ravneet ήταν στην κούνια ενώ η μητέρα της πήγε στην κουζίνα για να ετοιμάσει το γάλα.

Ερωτηθείσα από την αστυνομία τι συνέβη, η Deol ισχυρίστηκε ότι το μωρό ήπιε το γάλα της κανονικά και είχε κοιμηθεί, αλλά όταν επέστρεψε από την κουζίνα, το μωρό δεν κουνιόταν.

Στο δικαστήριο ειπώθηκε πως στο νοσοκομείο προσπάθησαν να σώσουν το παιδί αλλά ήταν ήδη νεκρό.

Έτσι η ιατροδικαστική έκθεση έδωσε την απάντηση καθώς διαπιστώθηκαν τραύματα στο κεφάλι του μωρού.

Αν και η μητέρα αρχικά δεν συνελήφθη, τελικά μετά την νεκροψία, την συνέλαβαν. Η ίδια αρχικά υποστήριξε πως το παιδί επειδή ήταν πρόωρο πέθανε από κάτι παθολογικό.

Ωστόσο οι δικαστές επέμειναν πως η νεκροψία δείχνει ξεκάθαρα πως το παιδί πέθανε από χτυπήματα.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και η δίκη συνεχίζεται.

Asian Nursery worker, 35, 'snapped' and shook her baby girl to death because she couldn't get her to stop crying, court hears

via https://t.co/7Kl0OCajxX https://t.co/UhkT6rC7j2

— Michael Savage (@Michael06430667) October 3, 2019