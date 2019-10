Πήγε βόλτα στα καρτ και σκοτώθηκε λόγω... σέλφι!

Μια Βρετανίδα 33 ετών πέθανε στις διακοπές στην Τενερίφη από... σέλφι. Συγκεκριμένα η κοπέλα πήγε βόλτα στα καρτ.

Η γυναίκα ενώ έκανε βόλτα με το καρτ, αποφάσισε να τραβήξει μερικά βίντεο και φωτογραφίες.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και το καρτ της να ξεφύγει απο τον διάδρομο και να πέσει από γκρεμό, με εκείνη να βρίσκει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με την έρευνα, η 33χρονη φέρεται να έπινε προηγουμένως, φορούσε σαγιονάρες και οδηγούσε χωρίς ζώνη ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, η νεαρή μαζί με τον σύντροφό της είχαν πάει εκεί για τις διακοπές των Χριστουγέννων και ήπιαν κάποια ποτά πριν αποφασίσουν να κάνουν βόλτα με καρτ.

Ο κ. Wilcock είπε στην ακρόαση του Burnley: «Είχαμε κάνει check in στο ξενοδοχείο, πήγαμε στο μπαρ να πιούμε ένα ποτό. Εκείνη ήπιε ένα τζιν τόνικ και εγώ νερό. Στη συνέχεια πήγαμε στο επόμενο μπαρ έξω από το ξενοδοχείο όπου και οι δύο ήπιαμε από ένα ποτό.

«Είδαμε το go kart στο δρόμο μας προς το ξενοδοχείο. Φαινόταν διασκεδαστικό και αποφασίσαμε να το κάνουμε. Πήγαμε στην πίστα, μας δόθηκαν κράνη αλλά δεν υπήρξε ενημέρωση. Δεν υπήρχαν σημάδια ασφαλείας που να θυμάμαι», ανέφερε ο σύντροφός της και συνέχισε: «Θυμάμαι ότι ούτε τα κράνη δεν ήταν καλά. Δεν υπήρχαν ζώνες ασφαλείας ή λουριά στο αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες».

Η αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου πιστεύεται ότι έχει λάβει έκθεση σχετικά με το ατύχημα από τις ισπανικές αρχές, αλλά δεν έχει δημοσιοποιηθεί τι συνέβη κατά τη διάρκεια των 40 λεπτών έρευνας.

Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν υποογκολικό σοκ λόγω ρήξης της θωρακικής αορτής.

Καταγράφοντας την ετυμηγορία του τυχαίου θανάτου, ο κ. Richard Taylor δήλωσε: «Η Kelly είχε πάει στην Τενερίφη με τον κ. Wilcock και παρακολούθησε το go kart track. Στον πρώτο γύρο της πίστας έχασε τον έλεγχο του go kart. Ήταν δύσκολο να βρεθούν πληροφορίες για την έρευνα».

Teaching assistant, 33, died in go-kart crash while taking SELFIES after ploughing into tyres at 30mph t... #Topbuzz https://t.co/XwPB5b3nwv

— melissa hossage (@Crazy4Rossdale) October 2, 2019