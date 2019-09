Η στιγμή που μία snowboarder πέφτει από το ski-lift (vid)

Στο νοσοκομείο βρίσκεται μία snowboarder μετά το ατύχημα που είχε με το ski-lift της στο Πέρισερ της Αυστραλίας.

Η κοπέλα επιχειρούσε να φτάσει στην κορυφή του χιονοδρομικού κέντρου, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγω βρέθηκε να κρεμιέται από το κάθισμα της.

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι υπεύθυνοι και σε περίπου τρία λεπτά, εμφανίστηκαν δύο άτομα για να την βοηθήσουν.

Επιχείρησαν να ανοίξουν ένα τραμπολίνο, όμως δεν πρόλαβαν καθώς η κοπέλα δεν μπορούσε να κρατηθεί άλλο.

Αμέσως μετά οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ενώ διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

#BREAKING: A woman has been taken to hospital, after falling from a ski-lift at Perisher this afternoon. @LauraTunstall9 #9News pic.twitter.com/v8pJzFjHIj

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) September 23, 2019