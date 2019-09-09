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Η Τουρκία ανοίγει «προξενείο» στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία ανοίγει «προξενείο» στα Κατεχόμενα

Η Τουρκία ανοίγει «προξενείο» στα Κατεχόμενα

«Προξενείο» στην Αμμόχωστο ανοίγει η Τουρκία, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μελβούτ Τσαβούσογλου, από χωριά της κατεχόμενης Καρπασίας.

«Πρόξενος» θα είναι ο Τούρκος διπλωμάτης, Κασίμ Κανμπάν, τόνισε ο Τσαβούσογλου.

Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι «κανείς δεν έχει τη δύναμη να σπάσει τον δεσμό των Τουρκοκυπρίων με τη Μητέρα Πατρίδα».

Η ανάρτηση του Τσαβούσογλου:

Πηγή: reader.gr

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