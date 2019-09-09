Η Τουρκία ανοίγει «προξενείο» στα Κατεχόμενα

«Πρόξενος» θα είναι ο Τούρκος διπλωμάτης, Κασίμ Κανμπάν, τόνισε ο Τσαβούσογλου.
Στην ανάρτησή του, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημειώνει ακόμη ότι «κανείς δεν έχει τη δύναμη να σπάσει τον δεσμό των Τουρκοκυπρίων με τη Μητέρα Πατρίδα».
Η ανάρτηση του Τσαβούσογλου:
#KKTC’deki vatandaşlarımız ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle #Yenierenköy’de biraraya gelmekten mutluluk duyuyorum. Dünyadaki 243’üncü misyonumuz olacak olan Başkonsolosluğumuzu Gazimağusa’da açacağız.
Kıbrıs Türkü’nün Anavatan’la gönül bağını koparmaya kimsenin gücü yetmeyecek! pic.twitter.com/UmHbVBXeBa
— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 8, 2019
Πηγή: reader.gr