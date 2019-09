Παιδί τραυματίστηκε από τραμπολίνο, καρφώθηκε σίδερο στην πλάτη του (pics)

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες ενός μικρού αγοριού, το οποίο τραυματίστηκε από τραμπολίνο.

Οι γονείς του λένε ότι ο μηχανισμός εκτοξεύτηκε στην πλάτη του νεαρού με ταχήτυτα περίπου 70 μίλια την ώρα και φοβούνται ότι θα μπορούσαν να τον είχαν χάσει.

Μάλιστα όπως λένε, η πληγή ήταν τόσο βαθιά ώστε ο έφηβος χρειάστηκε επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Ο μικρός έπαιζε στο σπίτι φίλων του και έκαναν τραμπολίνο. Ξαφνικά αισθάνθηκε κάτι παράξενο στην πλάτη του, σαν μαχαιριά.

Αμέσως μετά κατέρρευσε από τον πόνο και στη συνέχεια τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Μάλιστα με δυσκολία κατάφερε να μην λιποθυμήσει.

Οι γιατροί είπαν ότι ποτέ δεν είχαν δει να συμβαίνει κάτι παρόμοιο με τραμπολίνο.

Έντρομοι οι γονείς του παιδιού αναφέρουν πως: "Θέλουμε οι άνθρωποι να γνωρίζουν πόσο επικίνδυνα είναι τα τραμπολίνα. Το σίδερο πετάχτηκε από το τραμπολίνο σαν σφαίρα. Αν είχε χτυπήσει αλλού στο σώμα του Jamie, στο κεφάλι ή στο λαιμό του, θα μπορούσαμε να τον χάσουμε".

Boy, 12, impaled by spring after it shoots out trampoline at 70mph 'like bullet' https://t.co/ZobvqHmAxB pic.twitter.com/Zd4JScckut

— Daily Mirror (@DailyMirror) September 4, 2019