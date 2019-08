Σεισμός 6,2 ρίχτερ στην Φουκοσίμα

Μία σεισμική δόνηση με τις προκαταρκτικές μετρήσεις του μεγέθους της, να την προδιαγράφουν στους 6,2 βαθμούς έπληξε σήμερα την βορειοανατολική ακτή της Ιαπωνίας, χωρίς ωστόσο, να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ο σεισμός έγινε στις 19:23 (τοπική ώρα) στα ανοιχτά των ακτών της νομαρχίας Φουκουσίμα, με το επίκεντρο του να υπολογίζεται σε βάθος 50 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία.

Οι σεισμοί αποτελούν ένα συνηθισμένο γεωλογικό φαινόμενο για την Ιαπωνία, που αποτελεί μία από τις χώρες με την μεγαλύτερη σεισμική διέγερση, διεθνώς.

Στην Ιαπωνία καταγράφεται ποσοστό περίπου 20% των σεισμών που γίνονται παγκοσμίως, με μέγεθος 6 βαθμών ή μεγαλύτερο.

