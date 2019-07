Αστεροειδής πέρασε σε απόσταση «αναπνοής» από τη Γη (pic)

Ο αστεροειδής "2019 ΟΚ", η διάμετρος του οποίου υπολογίστηκε μεταξύ 57 και 130 μέτρων δεν είχε καταστεί δυνατό να εντοπιστεί από τους αστρονόμους, λόγω του μικρού του μεγέθους, ωστόσο στο απευκταίο σενάριο πρόσκρουσης στην Γη θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί πως το πέρασμά του σε απόσταση αναπνοής από τον πλανήτη μας ήταν ένα από τα κοντινότερα που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, καθώς πέρασε μόλις στο 1/5 της απόστασης που χωρίζει την Γη από την Σελήνη.

Η ταχύτητα διέλευσής του υπολογίστηκε στα 24 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, με τους ειδικούς να επισημαίνουν πως σε περίπτωση πρόσκρουσης με την Γη, ναι μεν η καταστροφή δεν θα ήταν ικανή να προκαλέσει τον αφανισμό της ανθρωπότητας, ωστόσο θα μπορούσε να προκαλέσει την ολοσχερή καταστροφή σε ακτίνα δεκάδων χιλιομέτρων από το σημείο όπου θα συντριβόταν.

Earth had a near-miss with 'city-killer' asteroid this morning

An asteroid about 100 metres in diameter and racing at 24 kilometres a second has just missed the Earth by 70,000 kms.

