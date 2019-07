Σκληρές εικόνες: Η στιγμή που άντρας μαχαιρώνει επί σκηνής τον ηθοποιό Σάιμον Γιαμ (vids)

Πιο αναλυτικά, ο 64χρονος ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του σε ταινίες δράσης και πολεμικών τεχνών βρισκόταν στην σκηνή της αίθουσας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για διαφημιστική καμπάνια, όταν ο άγνωστος δράστης ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά και τον χτύπησε με αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι, στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο επικράτησε πανδαιμόνιο, με τον Γιαμ να παραπατάει προς τα πίσω, ενώ ο δράστης προσπάθησε να τον ξαναχτυπήσει με το μαχαίρι, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει, ενώ λίγες στιγμές αργότερα συνελήφθη από άντρες της ασφάλειας του χώρου.

Το περιστατικό, μάλιστα, καταγράφηκε από τις κάμερες που κάλυπταν την εκδήλωση και κάνει τον γύρο του κόσμου, ενώ ο 64χρονος ηθοποιός διακομίστηκε σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται με τραύματα στην κοιλιά και το χέρι, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του, όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει σαφή τα κίνητρα του δράστη αλλά και το πως κατάφερε να εισέλθει στην εκδήλωση παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Τέλος, να σημειωθεί πως ο Σάιμον Γιαμ έγινε ευρέως γνωστός από την συμμετοχή του στην ταινία Lara Croft: Tomb Raider - The Cradle of Life, όπου υποδύθηκε έναν αρχηγό του οργανωμένου εγκλήματος στο πλευρό της Αντζελίνα Τζολί.

Hong Kong famous actor Simon Yam was stabed this morning on one event of Guangzhou ! pic.twitter.com/dX0VSOr44M

— jiangsusun (@jiangsusun1) July 20, 2019