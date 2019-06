Καρέ - καρέ η κατάρριψη του αμερικανικού drone από ιρανική ρουκέτα (vids)

Στη δημοσιοποίηση του βίντεο - ντοκουμέντου από την κατάρριψη από ιρανικό πύραυλο του Αμερικανικού drone MQ-4C Triton του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού προχώρησε το Ιράν.

Συγκεκριμένα, στο απόσπασμα καταγράφεται η στιγμή εκτόξευσης της ρουκέτας και μετά από λίγα δευτερόλεπτα ο ουρανός φωτίζεται από τη λάμψη του αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους να εκρήγνυται.

Video released by #IRGC shows the moment of shooting down an intruding American spy drone on Wednesday. #USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/wp6AS7KugD

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, το αμερικανικό drone πετούσε σε μεγάλο υψόμετρο και σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από το Στενό της Χορμούζ, σε απόσταση 34χλμ από τις ιρανικές ακτές, προτού καταρριφθεί από τις ιρανικές δυνάμεις αεράμυνας.

Infographic shows the flight path of the US spy drone before #IRGC shoots down the unmanned aircraft.#USdroneShotDown #Drone #UnitedStates #HormuzStrait #Iran pic.twitter.com/Y7Z42Zi2mq

