Μέσα σε μόλις 24 ώρες η Γροιλανδία έχασε 2 δισ. τόνους πάγου (pics)

Σύμφωνα με ερευνητή Τόμας Μόουτ από το Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, μιλώντας στο CNN αποκάλυψε πως την Πέμπτη 13 Ιουνίου και μόνο μέσα σε 24 ώρες, η Γροιλανδία έχασε το 40% του συνολικού όγκου του πάγου που την καλύπτει, αριθμός που φτάνει μέχρι και τους 2 δισεκατομμύρια τόνους.

Σύμφωνα μάλιστα, με ορισμένους συναδέλφους του, οι πάγοι έλιωσαν πολύ νωρίτερα από ότι συνηθίζεται τα προηγούμενα χρόνια, προκαλώντας την εύλογη ανησυχία όλου του επιστημονικού κόσμου, καθώς η μέση περίοδος τήξης για τη Γροιλανδία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο, με το μεγαλύτερο μέρος της τήξης να συμβαίνει τον Ιούλιο.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C

The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

— Greenland (@greenlandicesmb) June 14, 2019