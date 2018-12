Η Μις Αφρική τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο πριν παραλάβει το στέμμα της (vids)

Η Μις Κονγκό Ντορκάς Κασίντε βρισκόταν πάνω στην σκηνή για την αναγγελία της τελικής νικήτριας του διαγωνισμού, όμως δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, μία σπίθα από τα βεγγαλικά που έκαναν την εμφάνισή τους στην αίθουσα, προκάλεσε πυρκαγιά στα μαλλιά της 24χρονης διαγωνιζόμενης.

Στην αίθουσα επικράτησε προς στιγμήν πανικός, με πολλούς ανθρώπους της παραγωγής να σπεύδουν προς την Κασίντε, η οποία προσπαθούσε κι εκείνη να αντιληφθεί τι είχε μόλις συμβεί.

Τελικά, η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα δίχως να κινδυνέψει με κάποιο έγκαυμα το νεαρό μοντέλο, ενώ στη συνέχεια η τελετή συνεχίστηκε κανονικά με την παράδοση του στέμματος της Μις Αφρική στην άτυχη γυναίκα.

That was how Miss Congo won and her head almost got burnt.

Calabar I fear pic.twitter.com/Gm5Cz01ofp

— HASSAN FLEXIBLE (@mr_flexible) 28 Δεκεμβρίου 2018