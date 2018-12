Ξύλο και συλλήψεις στις ΗΠΑ για ένα δωρεάν τσιζκέικ (vid)

Ειδικότερα, την Τετάρτη, τα Cheesecake Factory ανακοίνωσαν την προωθητική κίνηση διανομής 40.000 δωρεάν τσιζκέικ. Το μόνο που είχαν να κάνουν οι πελάτες ήταν να παραγγείλουν μέσω της ιστοσελίδας διανομών DoorDash

Με την έναρξη της προσφοράς στις 11:30, οι παραγγελίες έπεφταν βροχή και δεν ήταν λίγοι όσοι πόσταραν τρισευτυχισμένες αναρτήσεις με τα τσιζκέικ τους στα social medial.

Σύντομα όμως τα πράγματα πήραν άσχημη τροπή. Μέχρι τις 13:18 η DoorDash δημοσίευσε στο Twitter ότι όλα τα δωρεάν τσιζκέικ είχαν ήδη εξαντληθεί.

Και τότε άρχισαν τα παρατράγουδα. Τα ποσταρίσματα ικανοποιημένων πελατών αντικαταστάθηκαν από εκείνα απογοητευμένων πελατών, που δεν κατόρθωσαν να λάβουν το δωρεάν γλυκό που τόσο λαχταρούσαν.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, η συγκεκριμένη προσφορά προκάλεσε προβλήματα και σε αρκετά από τα καταστήματα Cheesecake Factory. Πολλοί ήταν οι πελάτες που έκαναν λόγο για ζαχαροπλαστεία όπου επικρατούσε το αδιαχώρητο από τους διανομείς της DoorDash.

Μάλιστα, το χάος που επικράτησε σε ένα από τα καταστήματα ήταν τέτοιο που χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας, αφού αρκετοί ντελιβαράδες ήρθαν στα χέρια εξαιτίας του εκνευρισμού τους να καλύψουν τις παραγγελίες.

@DoorDash @ARLnowDOTcom @Cheesecake @washingtonpost @dcexaminer over 2hrs wait for delivery drivers,cars got ticketed,ppl got arrested n profanities thrown at the poor employees. Not worth getting injured over $6,jerks. pic.twitter.com/QovOL76QjX

— p p (@pat_patsy_cake) 5 Δεκεμβρίου 2018