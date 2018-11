O Τραμπ... ευχαρίστησε τον εαυτό του (vid)

Ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποίησε ένα τηλεφώνημα που έκανε την Ημέρα των Ευχαριστιών σε στρατεύματα που βρίσκονται στο εξωτερικό, προκειμένου να δώσει συγχαρητήρια στον εαυτό του και να εκτοξεύσει μια σειρά από τα αγαπημένα του παράπονα.

Ερωτηθείς για τι ήταν ευγνώμων για το τρέχον έτος, ο Τραμπ ανέφερε:

On Thanksgiving, President Trump said he was grateful for his family and "for having made a tremendous difference in this country" pic.twitter.com/tJW5ehLDFJ

— TIME (@TIME) 23 Νοεμβρίου 2018