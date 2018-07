Μεγάλη έκρηξη σε αγωγό αερίου στο κέντρο του Μανχάταν (vids)

Έντρομοι ξύπνησαν οι Νεοϋορκέζοι, όταν ένα αγωγός αερίου εξερράγη, τυλίγοντας στους καπνούς το κέντρο του Μανχάταν.

Η έκρηξη προκλήθηκε από αγωγό ατμού, ενώ σύμφωνα με τις αρχές της Νέας Υόρκης δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

A miracle no one was hurt from the steam pipe explosion at 5th Ave and 21st Street. Just left the scene. Thanks for the first responders and utility workers. pic.twitter.com/JSoWRVlgYh

— Corey Johnson (@CoreyinNYC) July 19, 2018