Η επιχείρηση διάσωσης θα έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται ο Βρετανικός Guardian, ο απεγκλωβισμός των υπολοίπων παιδιών αναμενόταν να ξεκινήσει από τις 7 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, τοπική ώρα (3 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας). Οι δύτες, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν φθάσει καν στην σπηλιά, αλλά οι τοπικές αρχές λένε ότι αναμένεται να φτάσουν εκεί σύντομα.

Σύμφωνα με ενημέρωση του υπουργού Εσωτερικών της Ταϊλάνδης, για τον απεγκλωβισμό των υπολοίπων 9 θα επιχειρήσουν οι ίδιοι δύτες που συμμετείχαν και στην πρώτη φάση της επιχείρησης και αυτό γιατί γνωρίζουν τις συνθήκες του σπηλαίου και τι πρέπει να κάνουν.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Τζούλι Μπίσοπ, δήλωσε σε τηλεοπτική συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας ότι πιστεύει ότι τα αγόρια θα βγουν σε ομάδες των τεσσάρων, δηλαδή πως θα γίνουν τουλάχιστον δύο ακόμη επιχειρήσεις.

Η Αυστραλία έχει στείλει μια ομάδα 19 διασωστών για να υποστηρίξει την επικίνδυνη αποστολή διάσωσης που καθοδηγείται από τις αρχές της Ταϊλάνδης και οι Αυστραλοί δύτες ήταν μέρος της επιτυχημένης χθεσινής επιχείρησης διάσωσης, δήλωσε η Μπίσοπ.

Ο συντονιστής των δυτών ανέφερε ότι οι δύτες χρειάζονται μεταξύ 10 και 20 ωρών για να ξεκουραστούν και να ετοιμαστούν για την επόμενη επιχείρηση ώστε να γίνει ανεφοδιασμός με οξυγόνο..

Ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης ανέφερε πως «χρησιμοποιήσαμε όλο το οξυγόνο» και αυτό σε συνδυασμό με την κούραση των δυτών έκανε τις Αρχές να αποφασίσουν τη διακοπή της επιχείρησης.

Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων παιδιών διήρκεσε εννέα ώρες. Κάθε παιδί συνόδευαν δύο δύτες. Μόλις τα παιδιά βγήκαν από το σπήλαιο μεταφέρθηκαν στις κινητές ιατρικές μονάδες και από εκεί με αεροδιακομιδές στο νοσοκομείο Chiang Rai.

Την πληροφορία ότι τέσσερα παιδιά βγήκαν από το σπήλαιο ανακοίνωσαν οι Ταϊλανδοί βατραχάνθρωποι -Thai Navy Seals- που συνδράμουν την επιχείρηση διάσωσης. Οι Ταϊλανδοί Seals ανακοίνωσαν στην επίσημη σελίδα τους στο Facebook ότι στις 19:47 τοπική ώρα (15:47 ώρα Ελλάδος), τέσσερα από τα 12 παιδιά απεγκλωβίστηκαν με επιτυχία. Στο τελευταίο τους μήνυμα, δε, ευχήθηκαν σε όλους να έχουν καλά όνειρα και καληνύχτα αφού «σήμερα μπορούμε όλοι να κοιμηθούμε ήσυχοι».

Helicopter flies over the hospital in Chiang Rai. 2 ambulances have arrived here already. #ThaiCaveRescue #ThamLaung pic.twitter.com/eaUfypJTCS — Nick Beake (@Beaking_News) July 8, 2018

Στις 21:00 ώρα Ταϊλάνδης (17:00 ώρα Ελλάδος) ανακοινώθηκε ότι η επιχείρηση σταματά για τις επόμενες ώρες. Η παύση της προσπάθειας απεγκλωβισμού των άλλων οκτώ παιδιών που παραμένουν στο σπήλαιο αλλά και του προπονητή τους, αποδίδεται κυρίως στο γεγονός ότι τελείωσαν οι μπουκάλες οξυγόνου που είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της διαδρομής και η ομάδα των 90 δυτών και εξειδικευμένων σπηλαιοδυτών πρέπει να τοποθετήσουν νέες, ώστε σε περίπου 10-12 ώρες αναμένονταν να ξεκινήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού των επόμενων τεσσάρων παιδιών.

Για να βγουν από το σπήλαιο τα οκτώ παιδιά και ο προπονητής τουςθα χρειαστούν τουλάχιστον ακόμα δύο 24ωρα.

Η επιχείρηση όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα είναι πολύ περίπλοκη. Το δυσκολότερο σημείο θεωρείται το πρώτο που είναι περίπου 400 μέτρα. Στο συγκεκριμένο σημείο τα περάσματα είναι στενά και η ορατότητα μηδενική εξαιτίας της λάσπης. Σκοπός των διασωστών είναι να κρατήσουν ήρεμα τα παιδιά και να μην πανικοβληθούν.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Daniel Shutton, απεσταλμένο του αυστραλιανού Network Ten, το πρώτο παιδί που απεγκλωβίστηκε από το σπήλαιο είναι ο Mark Boonpiam, ηλικίας 14 ετών.

Mongkol "Mark" Boonpiam was - according to Thai media - the first to be rescued. He is 14. #tennews #ThamLuang #ThaiCave pic.twitter.com/pIGHkCRER0 — Daniel Sutton (@danielsutton10) July 8, 2018

Τραμπ: Είμαστε στο πλευρό σας

Τη στενή συνεργασία των ΗΠΑ με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, προκειμένου να βγουν ασφαλή τα παιδιά από τη σπηλιά που είναι εγκλωβισμένα τις τελευταίες 15 ημέρες, αλλά και τη γενναιότητα και το ταλέντο όσων συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης, σημείωσε σε μήνυμά του στο twitter ο Ντόναλντ Τραμπ. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πολύ στενά με την κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, προκειμένου να βοηθήσουν και να βγουν όλα τα παιδιά από τη σπηλιά με ασφάλεια. Πολύ γενναίοι και ταλαντούχοι άνθρωποι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή: reader.gr