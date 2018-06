Πέθανε ο θηλυκός γορίλας που επικοινωνούσε στην νοηματική γλώσσα (pics & vid)

Η Κόκο, που γεννήθηκε στις 4 Ιουλίου 1971 στον ζωολογικό κήπο του Σαν Φρανσίσκο, πέθανε γαλήνια στον ύπνο της.

«Η ικανότητά της με τη γλώσσα και η ενσυναίσθηση που έδειχνε άγγιξε το πνεύμα και τις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων», υπογράμμισε το Ίδρυμα που την χαρακτήρισε «σύμβολο της επικοινωνίας μεταξύ των ειδών». «Την αγαπούσαμε πολύ και θα μας λείψει», πρόσθεσε.

The Gorilla Foundation is sad to announce the passing of our beloved Koko | https://t.co/ers1vGAlQ3 https://t.co/O3bvTDoQvE

Από το 1972 η ερευνήτρια και ψυχολόγος ζώων Φρανσίν Πάτερσον άρχισε να διδάσκει στον θηλυκό γορίλα τη νοηματική.

Η Κόκο, που σταδιακά έφτασε να καταλαβαίνει περισσότερες από 1.000 λέξεις, αποτέλεσε αντικείμενο πολλών ρεπορτάζ με αποτέλεσμα να γίνει διάσημη και μάλιστα τον Οκτώβριο του 1978 έγινε εξώφυλλο στο περιοδικό National Geographic, σε μια πασίγνωστη φωτογραφία που την δείχνει να κοιτάζει τον εαυτό της σε έναν καθρέφτη.

Koko, the gorilla known for sign language, has passed away at the age of 46. Here she is on the cover of the 1985 National Geographic. #RIPKoko pic.twitter.com/U95wNsGdWy

— Nat Geo Channel (@NatGeoChannel) June 21, 2018