Βρέθηκε άθικτο το κλεμμένο Fake Taxi (vid)

Τελικά, η λαχτάρα των ιδιοκτητών του Fake Taxi του Pornhub, το οποίο είχε κλαπεί πριν από μερικές ημέρες, έλαβε τέλοςκ αθώς το όχημα εντοπίστηκε από την βρετανική αστυνομία και παραδόθηκε σώο κι άθικτο στους ιδιοκτήτες του.

Το όχημα,που χρησιμοποιείται κατά κόρον για τα γυρίσματα ερωτικών ταινιών, είχε κλαπεί από χώρο στάθμευσης στο Σάτον της Μεγάλης Βρετανίας, καθώς ο «οδηγός» του και πρωταγωνιστής των ταινιών είχε ξεχάσει τα κλειδιά στην μίζα του οχήματος.

Οι ιδιοκτήτες του Fake Taxi ενημέρωσαν για την εξέλιξη αυτή μέσω social media, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην εύρεση του οχήματος και κάνοντας λόγο για τεράστια συναισθηματική αξία, ενώ η αστυνομία δεν ανακοίνωσε την σύλληψη κάποιου υπόπτου για την κλοπή.

RT @FakeTaxi: We are so happy & relieved to say that we have found our stolen taxi in fine condition!

From the bottom of our hearts, thanks to the general public & our fans for all of your help. Without you, we wouldn’t have been able to find our pride and joy.

— Mofos Official (@mofosnetwork) 8 Ιουνίου 2018