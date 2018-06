Πήγε για αυξητική στήθους και πέθανε αφού παρέμεινε σε κώμα για 13 μήνες (pics)

Η Γκαλίνα Ραγκούσινα μπήκε στο χειρουργίο ιδιωτικής κλινικής στην Μόσχα για την επέμβαση ρουτίνας, όμως οι επιπλοκές από την αναισθησία και τα φάρμακα που της χορηγήθηκαν ενώ ήταν ναρκωμένη, την οδήγησαν σε κωματώδη κατάσταση.

Η άτυχη γυναίκα παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση για περίπου 13 μήνες, μέχρι την περασμένη εβδομάδα, όταν κι άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της ρωσικής πρωτεύουσας όπου είχε διακομιστεί.

Οι αρχές, πλέον, έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τόσο τους γιατρούς όσο και τα σκευάσματα που χορηγήθηκαν στην άτυχη γυναίκα, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που παρουσιάστηκαν επιπλοκές σε ασθενή της ίδιας κλινικής κατά τη διάρκεια αντίστοιχων αισθητικών επεμβάσεων.

Mum who wanted to "surprise" husband with boob job dies after op goes tragically wrong https://t.co/qSPweKd48p pic.twitter.com/lzcpPyRize

— Daily Mirror (@DailyMirror) June 5, 2018