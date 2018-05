Ο Ντόναλντ Τραμπ προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης (pic)

Δεκαοκτώ Ρεπουμπλικανοί βουλευτές λοιπόν, πρότειναν για το βραβείο τον Αμερικανό Πρόεδρο, όπως φαίνεται σε επιστολή που δημοσιεύει το NBC.

18 lawmakers nominate President Trump for Nobel Peace Prize:

"We can think of no one more deserving of the Committee's recognition in 2019 than President Trump for his tireless work to bring peace to our world." pic.twitter.com/WtkyVMSc69

— NBC News (@NBCNews) May 2, 2018