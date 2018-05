Πέθανε σε ηλικία 43 ετών η γηραιότερη... αράχνη στον κόσμο (vid)

Η γηραιότερη αράχνη που είχε καταγραφεί ποτέ στα χρονικά των εντομολόγων και των βιολόγων, πέθανε σε ηλικία 43 ετών, όμως η μελέτη της από τους επιστήμονες επί σειρά δεκαετιών άνοιξε νέους δρόμους στην κατανόηση της ζωής και των συνηθειών των απόκοσμων αρθρόποδων.

Οι επιστήμονες παρακολουθούσαν την ζωή της τεράστιας αράχνης από το 1974, προσπαθώντας να αντιληφθούν και να μελετήσουν το γένος των συγκεκριμένων αραχνών, που αποτελούν το μακροβιότερο είδος που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, καθώς ο μέσος όρος ζωής τους αγγίζει τις δύο δεκαετίες.

