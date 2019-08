Η Mia Khalifa μίλησε για την πολυσυζητημένη σκηνή που την ώθησε εκτός πορνογραφίας (vid)

Μπορεί το πέρασμα της από την βιομηχανία πορνό να ήταν ελάχιστης διάρκειας, όμως η παρουσία της έγινε κάτι παραπάνω από αισθητή.

Κάτι που εύκολα μπορεί να το διαπιστώσει κανείς, βλέποντάς το όνομά της να φιγουράρει στις κορυφαίες αναζητήσεις των sites με ερωτικό περιεχόμενο.



Ο λόγος που η Mia Khalifa αποχώρησε είναι πως μία από τις λίγες σκηνές που έκανε, ήταν φορώντας χιτζαπ.

Η Mia Khalifa παραδέχθηκε οτι πάντα κοιτάζει... πίσω της (pics)

Κάτι που προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις από μουσουλμανικές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και του ISIS. Κάτι για το οποίο έχει μιλήσει πολλές φορές, καθώς δέχθηκε πολλές απειλές ακόμα και για την ζωή της.

Τώρα όμως για πρώτη φορά, μίλησε για το τι έγινε στα γυρίσματα της συγκεκριμένης σκηνής, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC HardTalk.

Η Mia Khalifa αποκάλυψε τον λόγο που αποσύρθηκε (pics & vid)

«Τους είπα ξεκάθαρα πως θα κάνετε να με σκοτώσουν με αυτό», δήλωσε αρχικά.



Στην ερώτηση γιατί δεν τους είπε να σταματήσουν, είπε: «Εκφοβισμός. Φοβόμουν. Ήξερα πως αν έλεγα όχι, θα... Ξέρεις, δεν θα σε πίεζε κανείς να το κάνεις. Σε μία τέτοια περίπτωση αν σε πιέσει κάποιος, είναι βιασμός. Κανείς δεν πρόκειται να σε αναγκάσει να κάνεις σεξ, αλλά εγώ φοβόμουν.

Έχεις νιώσει ποτέ τον φόβο να μην φοβηθείς, αλλά και το άγχος να πεις κάτι. Όπως για παράδειγμα αν σε ένα εστιατόριο το φαγητό δεν είναι καλό και σε ρωτήσει η σερβιτόρα αν όλα είναι εντάξει. Ήμουν εκφοβισμένη, ήμουν νευρική».

Retired adult actress @miakhalifa tells @stephensackur she held deep reservations over wearing a hijab in a porn scene - a decision that led to threats against her.

"I verbatim told them 'You guys are going to get me killed', she said, adding she was too "intimidated" to refuse. pic.twitter.com/0raHNnCYAj

— BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) August 22, 2019