Madonna και Lady Gaga έβγαλαν ξανά τα... μαχαίρια

Η πιο πρόσφατη διαμάχη ξέσπασε έπειτα από βίντεο που δημοσιεύθηκε online με τη Lady Gaga να λέει επανειλημμένως από τον Οκτώβριο στη διάρκεια της περιοδείας της για την ταινία «Ένα Αστέρι Γεννιέται» (A Star is Born) στην οποία πρωταγωνιστεί: «Μπορεί να υπάρχουν 100 άτομα σε ένα δωμάτιο και 99 από αυτούς να μην πιστεύουν σε εσένα, αλλά το μόνο που χρειάζεται είναι ένα και απλά αλλάζει όλη σου τη ζωή».

Μερικοί παρατήρησαν ότι το απόσπασμα θυμίζει κάτι παρόμοιο, σύμφωνα με το Page Six.

Τη Δευτέρα, η Madge (υποκοριστικό της Madonna) δημοσίευσε μια ιστορία στο Instagram, από συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τη δεκαετία του 1980 λέγοντας: «Αν υπάρχουν 100 άτομα σε ένα δωμάτιο και 99 λένε ότι τους άρεσε, θυμάμαι μόνο το ένα άτομο που είπε ότι δεν του άρεσε».

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε επίσης μια φωτογραφία της με τη λεζάντα «Do not F-k with Me, Monday» η οποία προκάλεσε θύελλα σχολίων και αντιπαράθεση μεταξύ των θαυμαστών της και των «Little» των θαυμαστών της Gaga.

«Για όλους τους 11χρονους θαυμαστές της Lady Gaga, κάντε αναζήτηση στο Google "Single White Female" (Μόνη Λευκή Γυναίκα) τότε θα καταλάβετε γιατί η Madonna είναι πιθανώς αναστατωμένη» έγραψε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος απάντησε: «Είσαι λίγο μεγάλος για παιχνίδια, οι προτάσεις σου δεν είναι κατηγοριοποιημένες, πολύ λιγότερο προστατεύονται από τα πνευματικά δικαιώματα».

Η φαινομενική εχθρότητα μεταξύ των δύο ειδώλων της ποπ έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια.

Το 2012, η Madonna δήλωσε δημόσια: «Σίγουρα πιστεύω ότι η Gaga έχει αναφορές σε μένα πολύ στο έργο της». Στη συνέχεια χαρακτήρισε το «Born This Way» της Lady Gaga απλοϊκό. «Όταν άκουσα το [Born This Way] στο ραδιόφωνο... είπα: "Αυτό ακούγεται πολύ οικείο"», υποστήριξε η Madonna. «Η μουσική του θυμίζει το "Express Yourself"», πρόσθεσε.

Το 2016, η Gaga είπε σε μια συνέντευξη: «Η Madonna κι εγώ είμαστε πολύ διαφορετικές... Παίζω πολλά όργανα. Γράφω τη μουσική. Περνάω ώρες την ημέρα στο στούντιο. Είμαι παραγωγός. Είμαι συνθέτρια. Αυτό που κάνω είναι διαφορετικό».

Στη συνέχεια, η Madonna είπε για τη Gaga: «Την αγαπώ». Και στο ντοκιμαντέρ του Netflix της Lady Gaga το 2017, η τραγουδίστρια δήλωσε για την Madge: «Την θαυμάζω ακόμα, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να σκέφτεται για μένα».