Θαυμαστές του γνωστού Dj και παραγωγού σοκαρίστηκαν στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του.

Ο Αvicii έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Παρασκευής (20/4) και μία εκκλησία από την Ολλανδία τον τίμησε.

"Wake Me Up", "Without You" και το "Hey Brother" ακούστηκαν από τον πύργο Dom της Ουτρέχτης