Κλοπ: Μια υπογραφή... κυριαρχίας

Προσπαθώντας κανείς να σκεφτεί καταλληλότερο άνθρωπο να βρίσκεται στον πάγκο της Λίβερπουλ, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρει. Όχι απλά προπονητή. Άνθρωπο. Ο Κλοπ δεν είναι απλά ένας τεχνικός που οργανώνει συστήματα και τακτικές και δίνει την εντολή στους ποδοσφαιριστές του για να μπουν στο γήπεδο και να εφαρμόσουν κατά γράμμα τα σχέδια που τους έχει δείξει στο χαρτί. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό το παραπάνω είναι ο λόγος για τον οποίο η Λίβερπουλ στην 4ετία που έχει συμπληρώσει ο Kloppo στην άκρη του πάγκου, έχει φτάσει να είναι κάτι πολύ διαφορετικό από τη μορφή που είχε όταν απομακρύνθηκε ο Μπρένταν Ρότζερς και πρωτοανέλαβε ο Γερμανός προπονητής.

Έχοντας αναρριχηθεί στην κορυφή της Ευρώπης τον Ιούνιο του 2019, επιστρέφοντας στον τελικό του Champions League έναν χρόνο αργότερα έχοντας πεισμώσει από την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Κίεβο, η Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ απέδειξε πως όταν στοχεύει σε κάτι, είναι ικανή να το πετύχει. Και όταν θα της τύχει η αναποδιά, θα ξαναπάρει φόρα για να την αφήσει πίσω και να διορθώσει τα πράγματα. Κάπως έτσι αντιμετωπίζεται και η φετινή σεζόν σε επίπεδο πρωταθλήματος. Γιατί πέρα από την ικανότητα της Μάντσεστερ Σίτι να κάνει αυτό το τρομερό σερί νικών στους τελευταίους μήνες της περασμένης αγωνιστικής περιόδου και εν τέλει να τερματίσει πρώτη κάνοντας το back-to-back, είναι και αναποδιά της Λίβερπουλ που έχασε την απόσταση που είχε χτίσει μέχρι τον Δεκέμβρη...

«Απλά είναι το σωστό... Έτσι το αισθάνομαι» είπε ο Κλοπ στις πρώτες του κουβέντες μετά την ανακοίνωση για το νέο συμβόλαιο με τους «κόκκινους» και πρόσθεσε πως είναι πολύ δύσκολο να αναλύσει αυτό το συναίσθημα και τη σκέψη, όσο απλή κι αν ακούγεται. Και στη δική του αγάπη/συνήθεια/συπάθεια για την ομάδα, στέκεται απόλυτος αρωγός η Fenway Sports Group. Τα αφεντικά της Λίβερπουλ τον θεωρούν ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην άκρη του πάγκου της ομάδας. Για να πετύχει πολλά περισσότερα κι όχι απλά για να συνεχίσει σε ένα μοτίβο ισορροπίας και...στασιμότητας.

«Αν κάποιος θέλει να εργαστεί σε ένα περιβάλλον ιδανικό και απόλυτα άρτιο σε οργανωτικό επίπεδο, τότε αυτή η δουλειά είναι στη Λίβερπουλ» σχολίασε ο Γιούργκεν Κλοπ, με την FSG να τονίζει στην ανακοίνωσή της: «Αισθανόμαστε πως στο αποκορύφωμα της δικής μας παρουσίας στο ιδιοκτησιακό του συλλόγου, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερος από τον Γιούργκεν Κλοπ. Η απόφαση να του προσφερθεί νέο συμβόλαιο για τα επόμενα χρόνια αποτυπώνει και τη στρατηγική την οποία εφαρμόζουμ για να συνεχίσουμε να χτίζουμε από μια ήδη ισχυρή θέση».

Ο Κλοπ είναι ο προπονητής με το μεγαλύτερο ποσοστό νικών σε επίπεδο αγώνων πρωταθλήματος στην ιστορία της Λίβερπουλ, με το μεγαλύτερο αήττητο σερί στα χρονικά του κλαμπ, έχει δημιουργήσει απόσταση 8 και 14 βαθμών από τις Λέστερ και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα στην κορυφή της βαθμολογίας αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο κέρδος της ομάδας αλλά και των οπαδών, είναι πως... δεν αισθάνεται ότι τελείωσε η δουλειά του.

Για τους λάτρεις της ιστορίας αλλά και τους... προληπτικούς, αν ο Κλοπ τιμήσει το νέο του συμφωνητικό με την ομάδα και παραμείνει μέχρι και το 2024, θα γίνει ο μακροβιότερος μετά τον Μπομπ Πέισλι, ισοφαρίζοντας τα 9 χρόνια θητείας της θρυλικής μορφής της Λίβερπουλ. Και τότε, η ομάδα ήταν η πιο επιτυχημένη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο!

«Είναι μια δήλωση και μια απόφαση βασισμένη στην επίγνωση που έχω για όσα έχει αποφέρει η συνεργασία μας μέχρι και αυτή τη στιγμή. Είναι πολλά ακόμα εκείνα που μπορούμε να πετύχουμε. Αισθάνομαι ότι η συνεισφορά μου και η συμβολή μου στους στόχους του συλλόγου μπορεί να γίνει ακόμα πιο σημαντική τα επόμενα χρόνια. Δεν θα μπορούσα ούτε στιγμή να σκεφτώ ότι θ' αποχωρήσω με την ομάδα σε τόσο καλή κατάσταση και θέση στο ποδόσφαιρο» ανέφερε ο Kloppo. Και επειδή η συνταγή της επιτυχίας δεν αλλάζει, οι Λίντερς και Κράβιετς θα συνεχίσουν ν' αποτελούν τους άμεσους συνεργάτες του, προκειμένου το πλάνο να προχωρήσει και η Λίβερπουλ να... κυριαρχήσει στο αγγλικό ποδόσφαιρο.

Champions of Europe

Super Cup Winners

Top of the Premier League

Round 16 of UCL 2020

Strongest squad for decades

World Class Training Facility

Αυτός είναι ο διακαής πόθος της κόκκινης πλευράς του Μέρσεϊσαϊντ έπειτα απ' όλα αυτά τα στείρα χρόνια που έχουν περάσει και την αδυναμία της ομάδας να διεκδικήσει και να πανηγυρίσει τίτλους στις εγχώριες διοργανώσεις. Το 2020, συμπληρώνονται 30 χρόνια από το τελευταίο πρωτάθλημα και είναι πάρα πολλά. Σε αυτά τα χρόνια, οι οπαδοί των «κόκκινων» άκουσαν από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον να βάζει στόχο να γκρεμίσει τη Λίβερπουλ από τον «θρόνο» και το πέτυχε. Σε αυτό τον θρόνο, δεν είναι το θέμα του συλλόγου να βρεθεί ξανά για λίγο καιρό. Θέλει να στρογγυλοκαθίσει και να επαναλάβει την ιστορία. Αυτή την ιστορία που την ήθελε να είναι αφεντικό στο πρωτάθλημα και να σαρώνει. Και ο Κλοπ, αυτή τη στιγμή, είναι ό,τι καλύτερο για να το επιχειρήσει.

Κάποιοι, είδαν την επέκταση του συμβολαίου του Γερμανού ως... περισσότερα χρόνια για αγκαλιές, χιουμοριστικές στιγμές αλλά και τέτοιες έντονης συγκίνησης με τον πρωταγωνιστή τον Γερμανό. Εκείνος, το βλέπει ως τέσσερα χρόνια πολύτιμων εμπειριών ζωής και καριέρας σε έναν σύλλογο με τον οποίο «κούμπωσε» περισσότερο και από τη Ντόρτμουντ, την οποία λάτρεψε. Το σίγουρο είναι ότι τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2024, είναι η πραγματική μεγάλη ευκαιρία της Λίβερπουλ να κυνηγάει τίτλους μέχρι τέλους...