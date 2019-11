Ο Αμπραχαμ σκοράρει, ο Ράσφορντ «χτίζει» ένα λαμπρό μέλλον!

Kι όμως παρατηρείται τον τελευταίο καιρό μια επιδιώξη στα social media να μειώσουν τα κατορθώματα του Μάρκους Ράσφορντ. Μάλιστα, το tweet της Squawka προκάλεσε την έντονη συζήτηση, μιας και έγινε σύγκριση της καλύτερης σεζόν του φορ της Γιιουνάιτεντ (πέρσι είχε 10 γκολ σε 33 ματς) με τη φετινή του Τάμι Άμπραχαμ με 10 τέρματα σε 12 συμμετοχές.

Ο Άμπραχαμ είναι πιο μεγάλος κατά λίγες εβδομάδες από τον Ράσφορντ όμως η διαφορά στην πρόοδο και την εξέλιξη κάνει τον άσο της Τσέλσι να ξεχωρίζει στο πρωτάθλημα. Ο παίκτης των Μπλε σκοράρει σταθερά και συνεχόμενα στην Premier για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο Ράσφορντ από την άλλη οδήγησε την Γιουνάιτεντ στον τελικό του Europa και τη νίκη με τον Άγιαξ το 2017, ενώ έβαλε το πρώτο του γκολ με την Εθνική Αγγλίας το 2016.

Ο Άμπραχαμ έγινε 22 στις 2 Οκτωβρίου και ο Ράσφορντ στις 31. Για τον τελευταίο πάντως με τα 9 γκολ και τις 3 ασίστ φέτος σε 17 ματς δεν μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν έχει κάνει βήματα μπροστά ή πως δεν έχει προσπαθήσει. Επίσης μεγάλο μέρος της σεζόν του 2018-2019 του Ράσφορντ ο παίκτης αυτός την πέρασε παίζοντας στα άκρα και όχι ως επιθετικός.

Tammy Abraham has now equalled Marcus Rashford’s personal best for most goals in a single Premier League season.

Rashford in 2018/19: 33 games, 10 goals

Abraham in 2019/20: 12 games, 10 goals

You vs. the striker they told you not to worry about. pic.twitter.com/UbFQjWqtXa

— Squawka Football (@Squawka) November 9, 2019