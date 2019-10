Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν: Η εξιλέωση

Άνοιξη του 2018. Ο Άλεξ Όξλεϊντ-Τσάμπερλεϊν είχε μόλις ενημερωθεί για το πλήρες εύρος της ζημιάς που είχε γίνει στο πόδι του, αφού οι γιατροί τον είχαν χειρουργήσει. Εκείνος μίλησε αμέσως στον Κλοπ. Του είπε να μην μεταφέρει τα νέα στους συμπαίκτες του. Δεν ήθελε να διαταράξει στο ελάχιστο την προετοιμασία για τον τελικό του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν εκεί, στο Κίεβο. Σε μια από τις πιο συγκλονιστικές στιγμές του τελικού. Με τις πατερίτσες και τα δάκρυα να κυλούν στα μάτια του. Έναν χρόνο μετά, βρέθηκε ξανά στο ίδιο σημείο. Αυτή τη φορά στη Μαδρίτη. Χωρίς πατερίτσες, αλλά και χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος να αγωνιστεί.

«Εξαιτίας του πού ήμουν και του που είμαι τώρα... Είναι ανατριχιαστικό να σκέφτομαι ότι επιστρέφω στο επίπεδο που δεν μπορούσα να περπατήσω, όπου όλα ήθελαν τεράστια δουλειά. Απλά να προσπαθώ να λυγίσω το γόνατό μου κατά 90 μοίρες για μήνες. Αγωνιζόμουν. Δεν μπορούσα να λυγίσω το γόνατο, δεν μπορούσα να κάνω ποδήλατο. Δεν μπορούσα να καθίσω καν στην τουαλέτα. Όταν δεν μπορείς να κάνεις πράγματα σαν αυτά αισθάνεσαι τόσο μακριά από το παίξεις μπάλα. Τώρα, που έχω επιστρέψει, μοιάζει σαν να συνέβη σε κάποιον άλλον. Αλλά είναι απίθανο το τι μπορεί να κάνει το σώμα αν επιμείνεις με αυτό και δουλέψεις σκληρά».

Δεν ήταν απλά μια ρήξη χιαστού αυτό που έπαθε ο «Οξ», o οποίος ήταν ήδη ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς. Ο πρώην μέσος της Άρσεναλ, που απέρριψε την Τσέλσι για να δουλέψει με τον Κλοπ διέλυσε τον πλάγιο χιαστό και τον μηνίσκο, αλλά και τον ιγνυακό τένοντα. Πριν από τρεις εβδομάδες, όταν πια μετρούσε αντίστροφα για μια εμφάνιση σαν αυτή του Βελγίου, ο ίδιος είχε μιλήσει πολύ συνειδητοποιημένα για τη μάχη που έδινε προκειμένου να επιστρέψει στο 100% της κατάστασής του, τονίζοντας ότι υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, παρότι φαινομενικά είναι έτοιμος. Ο χρονικός ορίζοντας έφτανε τα δύο έτη. «Είναι κάτι που αλλάζει με όλους, αλλά ο χειρουργός λέει ότι ακόμα και όταν επιστρέψεις σε αγωνιστική κατάσταση, παίρνει χρόνο για το γόνατο να συνηθίσει ξανά αυτό που κάνεις. Τα πράγματα έχουν αλλάξει, το γόνατο μου έχει ανακατασκευαστεί, αλλά όταν λένε ότι χρειάζονται δύο χρόνια, εννοούν για να σταματήσεις να αισθάνεσαι ότι κάτι έχεις στο γόνατο. Εγώ ακόμα μερικές μέρες ξυπνάω το πρωί και το αισθάνομαι άκαμπτο ή πρησμένο, αλλά μετά την προπόνηση είναι εντάξει. Περιμένω να αισθάνομαι έτσι για τα επόμενα δύο χρόνια, αλλά θα θα εξελιχθεί μέχρι το σημείο που δεν θα αισθάνομαι τίποτα», δήλωνε.

One year on from a serious knee injury, Alex Oxlade-Chamberlain is back in a first-team matchday squad.

And he couldn't be happier... #LIVHUD https://t.co/pFpX8CAOeG pic.twitter.com/WbUqxa2cAB

— Match of the Day (@BBCMOTD) April 26, 2019