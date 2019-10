«Πόλεμος» για τη φανέλα της Λίβερπουλ

Προέρχεται από την κατάκτηση της Ευρώπης, βρίσκεται στην κορυφή της Αγγλίας με μια σημαντική διαφορά από τους διώκτες της, έχει στον πάγκο έναν προπονητή που γοητεύει εχθρούς και φίλους. Η Λίβερπουλ βρίσκεται στην καλύτερη φάση της πρόσφατης ιστορίας της τους τελευταίους μήνες, με την δημοτικότητά της να εκτινάσσεται στα ύψη. Τον Ιούνιο ανακοινώθηκαν έσοδα ρεκόρ που ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 250 εκατομμύρια λίρες! Μολονότι αναδείχθηκε δεύτερη στο περσινό πρωτάθλημα, πίσω από τη Μάντσεστερ Σίτι, η ομάδα του Κλοπ έπαιξε τρεις φορές περισσότερες στην αγγλική τηλεόραση. Μόνο από τα εγχώρια και διεθνή τηλεοπτικά δικαιώματα και τα εμπορικά έσοδα, μπήκαν στα ταμεία της 152.43 εκατομμύρια λίρες! Και σε συνδυασμό με την τρελή πορεία της στην Ευρώπη τα έσοδα εκτοξεύτηκαν στα 250.9 εκατομμύρια λίρες, τα οποία αποτελούν νέο ρεκόρ.

Είναι σαφές πως οι μετοχές των Μέρσεϊσαϊντερες βρίσκονται στα ουράνια και μια θέση εταιρικού σήματος δίπλα στο liverbird κάνει το μάτι Κολοσσών να γυαλίζει. Τόσο, που για χάρη της φανέλας των Ρεντς το ντέρμπι ανάμεσα στη New Balance και τη Nike διεξάγεται πλέον στις δικαστικές αίθουσες. Παραμονές του ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ, οι Πρωταθλητές Ευρώπης οδηγήθηκαν στο Εμπορικό Δικαστήριο του Λονδίνου από τη New Balance, η οποία τούτη τη στιγμή αποτελεί την εταιρεία που ντύνει τους «Κόκκινους» μέχρι και το 2020. Οι δύο τελευταίες φανέλες της έγιναν best steller στην ιστορία του κλαμπ, αφού συνδέθηκαν με τις μέρες ενθουσιασμού και συνεχής εξέλιξης, όμως οι Ρεντς δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι και αποφάσισαν να στραφούν αλλού. Η πολυεθνική από τη Βοστόνη ισχυρίζεται ότι στο συμβόλαιό της με την Λίβερπουλ υπάρχει όρος για «matching clause», έχοντας την δυνατότητα να ισοφαρίσει την υψηλότερη πρόταση που θα κατατεθεί από άλλη εταιρεία και να ανανεώσει τη σύμβαση με την ομάδα για πέντε ακόμα χρόνια, από τον Ιούνιο του 2020.

Ωστόσο, η Λίβερπουλ επιμένει ότι η New Balance δεν έχει καταφέρει να προσφέρει όσα της δίνει η Nike, επομένως δεν ισοφαρίζει στην ουσία την πρότασή της. Όχι σε καθαρά χρήματα, αλλά στη διανομή και στο marketing, τα οποία και αποτελούν το μεγάλο πλεονέκτημα του Κολοσσού από το Όρεγκον. Οι Μέρσεϊσαϊντερς υποστηρίζουν ότι η πρόταση της Nike έγινε επίσημα αποδεκτή στα μέσα Αυγούστου, όταν απορρίφθηκε η πρόταση ανανέωσης της New Balance. Στο διάστημα αυτό, Nike και Λίβερπουλ δουλεύουν μαζί, έχοντας συμφωνήσει τόσο για την παραγωγή της φανέλα της σεζόν 2020-21, όσο και για προπονητικό ρουχισμό. Παράλληλα, η εταιρεία φέρεται να έχει δεσμεύσει χώρο στα εργοστάσιά της για την παραγωγή 2.9 εκατομμυρίων ενδυμάτων μέσα στην επόμενη χρονιά και να έχει επενδύσει ήδη 5.8 εκατομμύρια δολάρια σε υφάσματα! Το νέο σχέδιο που δίπλα στο σήμα των «Κόκκινων» θα φέρει το «swoosh» είναι σχεδόν έτοιμο και στο Όρεγκον έχουν φτάσει ήδη προπαραγγελίες από 8.000 καταστήματα για την επόμενη σεζόν! Αποτέλεσμα της διαφωνίας; Να οδηγηθούν oι εμπλεκόμενες πλευρές στα δικαστήρια.

Τα 30 εκατομμύρια λίρες το χρόνο που προσφέρει η Nike στη Λίβερπουλ μοιάζουν μάλλον λίγα σε σύγκριση με το deal των 71 εκατομμυρίων που έχει η πολυεθνική με την Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμα και με τα 45 εκατ. που προσφέρει η τρέχουσα συμφωνία με τη New Balance. Όπως σημειώθηκε και νωρίτερα όμως, η πραγματική δυναμική της Nike βρίσκεται αλλού. Και η προοπτική αυτή έχει κατατεθεί στο δικαστήριο, σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η Liverpool Echo. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα δικαστικά έγγραφα, η Nike προσφέρεται να: «προωθήσει την Λίβερπουλ και/ή τα επίσημα προϊόντα μέσω πρωτοβουλιών μάρκετινγκ που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις μη ποδοσφαιρικούς παγκόσμιους σούπερ σταρ αθλητές και influencer του βελινεκούς του ΛεΜπρον Τζέιμς, του Drake, της Σερένα Γουίλιαμς κ.α. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες θα χρησιμοποιηθούν για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων για το ξεκίνημα της περιόδου 2020/21». Φανταστείτε τον ΛεΜπρον, ο οποίος είναι και μικρομέτοχος στους Reds, σε διαφημιστικό με την ποδοσφαιρική φανέλα και ένα τρελό κόνσεπτ πίσω του. Η αμερικανική αγορά θα ξεσαλώσει.

Πέραν του μάρκετινγκ, όμως, η Nike φέρεται να έχει πείσει τη Λίβερπουλ για το πλάνο διανομής, το οποίο στο μυαλό των διοικούντων είναι πολύ σημαντικό. Σύμφωνα με την Echo, η New Balance το 2011 υποστήριξε ότι η κόκκινη φανέλα θα υπάρχει σε 43.000 εμπορικά σημεία σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μέχρι το 2018/19, υπήρχε σε μόλις 2.975. Η Nike προσφέρει πωλήσεις σε 6.000 καταστήματα με την προοπτική να φτάσουν τις 13.000. Στο φάκελο περιλαμβάνεται και η έκθεση της Deloitte, η οποία αναφέρει πως «μια μάρκα όπως η Nike μπορεί να υπερωθήσει την διανομή, με έναν τρόπο που οι συνδιεκδικήτριες δεν μπορούν να το κάνουν». Οι άνθρωποι του συλλόγου μίλησαν και με άλλες αθλητικές εταιρείες, αναζητώντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στη διανομή.

Η πλήρης προσφορά της Nike που είδε το φως της δημοσιότητας αφορά 30 εκατομμύρια τη σεζόν και ποσοστό 20% (το οποίο μειώνεται σε 5% για παπούτσια) σε όλες τις καθαρές πωλήσεις επίσημων προϊόντων. Παράλληλα, προσφέρουν στην ομάδα προϊόντα ύψους δύο εκατομμυρίων το χρόνο και 19% έκπτωση στις βασικές χονδρικές τιμές για πρόσθετα προϊόντα. Η πρόταση περιλαμβάνει τέσσερα εκατομμύρια μπόνους για κατάκτηση του Champions League, δύο σε περίπτωση που φτάσουν τελικό και το χάσουν, καθώς και δύο για κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τον προηγούμενο μήνα, εκπρόσωπος της New Balance, η οποία δεν θεωρεί το μάρκετινγκ και την διανομή ως «μετρήσιμα μεγέθη» για την πρόταση, υποστήριξε στο The Athletic: «Από το 2011, όταν και μπήκαμε στην συμφωνία ρεκόρ με τον σύλλογο, έχουμε παραδώσει δύο από τις φανέλες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις και συνεχίζουμε να φτάσουμε τη φιλοδοξία και τις επιτυχίες του συλλόγου όσο μεγαλώνει από επιτυχία σε επιτυχία. Ως μακροχρόνιος και αφοσιωμένος χορηγός, επιθυμούμε να συνεχίσουμε την ισχυρή συνεργασία μας με τη Λίβερπουλ και να ανανεώσουμε τη συμφωνία το 2020. Σύμφωνα με την τρέχουσα σύμβασή μας, ισοφαρίσαμε την προσφορά της Nike». Ακόμα κι αν η New Balance κερδίσει στο δικαστήριο, σύμφωνα με το Athletic, η Λίβερπουλ θα ισχυριστεί ότι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές έχει χαθεί και η αναγκαστική συνεργασία θα προκαλέσει περισσότερο κακό, παρά καλό. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα συνολικά κέρδη που υπολογίζονται από την συμφωνία με τη Nike ανέρχονται στα 60-70 εκατομμύρια το χρόνο, την ώρα που το τρέχον deal αποφέρει 40. Πέραν των εσόδων, η δυναμική του μάρκετινγκ και η προώθηση μέσω αστέρων του παγκόσμιου star system θα έχει πολλαπλά οφέλη.

Το θέμα των επίσημων προϊόντων φαίνεται ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των διοικούντων. Είναι χαρακτηριστικό το ότι πρόσφατα προσπάθησαν να κατοχυρώσουν εμπορικά το όνομα «Λίβερπουλ», ούτως ώστε να εξαφανίσουν τους μικροπωλητές έξω από το γήπεδο, απογορεύοντάς τους να πουλούν ακόμα και ένα μαύρο μπλουζάκι με μια λέξη πάνω του. Η προσπάθειά τους συνάντησε την αντίσταση του οπαδικού κινήματος «Spirit of Shankly», που αντιστάθηκαν σθεναρά στην εμπορευματοποίηση του ίδιου του ονόματος της πόλης. Ο αγώνας είχε αποτέλεσμα, καθώς το αρμόδιο γραφείο απέρριψε την αίτηση της FSG.

Το ντέρμπι με τη Γιουνάιτεντ δεν είναι λοιπόν το μοναδικό που έχει να δώσει η Λίβερπουλ Την Δευτέρα το πρωί, η δίκη για τον επίσημο χορηγό της φανέλας συνεχίζεται. Στην εποχή των 250.9 εκατομμυρίων εσόδων τον χρόνο, ίσως είναι σημαντικότερο από εκείνο του Old Trafford....