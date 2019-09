Φρανκ Ριμπερί: Σεβασμός

Το είχε ανάγκη ο κόσμος της Φιορεντίνα. Κάτι να πιστέψει, κάποιον να ταυτιστεί, ένα πρόσωπο το οποίο θα συγκεντρώσει τριγύρω του μια ελπίδα από τα χαμένα χρόνια. Εκείνα, που ένας τύπος από την Αργεντινή με μακρύ μαλλί πανηγύριζε πυροβολώντας σχεδόν κάθε Κυριακή. Είχε επίσης ανάγκη το φρέσκο ξεκίνημα, να κλείσει τον κύκλο των Ντελα Βάλε, που ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των τιφόζι. Φέτος το καλοκαίρι, τα βρήκε και τα δύο.

Δεν είναι τυχαίο ότι έπεσαν με τα μούτρα στα εισιτήρια διαρκείας, κάνοντας ρεκόρ εικοσαετίας. Μόνο η Ίντερ και η Μίλαν είχαν περισσότερα. Η αγορά της ομάδας από τον Ρόκο Κομίσο, τον μεγιστάνα της Mediacom και οι... επιθετικές δηλώσεις του για γρήγορη εξέλιξη και δημιουργία καινούργιου γηπέδου έπεισαν τον κόσμο. Και η τήρηση της υπόσχεσής του να κρατήσει τον Κιέζα στο Αρτέμιο Φράνκι, ήταν ένα πρώτο δείγμα πως τούτος ο τύπος δεν πουλάει φούμαρα. Τουλάχιστον προς το παρόν.

Κι έπειτα, ήρθε το πρόσωπο. Ο Φρανκ Ριμπερί. Στα 36 του. Έπειτα από 8 χρόνια σε top επίπεδο Champions League με την Μπάγερν Μονάχου. Τα σκουριασμένα αντανακλαστικά των τιφόζι μεμιάς έλαμψαν. Χιλιάδες στο αεροδρόμιο, παρά τις επιφυλάξεις κάποιων ΜΜΕ ότι οι βιόλα πήραν ένα βαρύ όνομα, σε προχωρημένη όμως ηλικία, με πόδια ταλαιπωρημένα και την αντίστροφη μέτρηση να έχει ξεκινήσει.

Για τον Ριμπερί όμως δεν ήταν ποτέ έτσι. Η μάχη κυλάει στο αίμα του. Από το τρακάρισμα με το φορτηγό όταν ήταν δύο ετών και την ουλή που τον σημάδεψε, η οποία έφερε τα πειράγματα στο σχολείο, αλλά παράλληλα ατσάλωσε την νοοτροπία του. «Με έκανε δυνατότερο για οτιδήποτε ήρθε μετά», έλεγε χαρακτηριστικά. Κι έπειτα, ήρθε η απόρριψη από τη Λιλ, η επιστροφή στον τόπο του, η χρεωκοπία της μετέπειτα ομάδας του, Ολιμπίκ Αλές, η ανάγκη να δουλέψει με τον εργάτη πατέρα του στο μεροκάματο όσο δοκιμαζόταν σε διάφορες ομάδες. Και κάπου εκεί ο στόχος έγινε μονόδρομος: «Κατάλαβα πόσο δύσκολη ήταν η δουλειά του πατέρα μου. Επίσης κατάλαβα ότι δεν έκανα γι' αυτή τη δουλειά. Έπρεπε με κάθε τρόπο να πετύχω στο ποδόσφαιρο». Η Μπρεστ του έδωσε την ευκαιρία, μαζί με 250 ευρώ για να περνά τον μήνα του. Δεν τον πολυπίστευαν, αλλά εκείνος βάλθηκε να διαψεύσει τους πάντες. Δεν ξανακοίταξε ποτέ πίσω. Έκανε μεταγραφή για τη Μετς, έγινε «Ferraribery» στη Γαλατάσαραϊ και στη Μασσαλία λάτρεψαν την προσωπικότητά του.

Το καλοκαίρι του 2007, η Μπάγερν Μονάχου δαπάνησε το ποσό-ρεκόρ των 25 εκατομμυρίων για τον αποκτήσει. Στο πρώτο του ματς εκτέλεσε πέναλτι α λα Πανένκα, δείχνοντας πως δεν μασάει πουθενά. Στο φινάλε της πρώτης σεζόν έγινε Κάιζερ Φρανκ και ο... πραγματικός Κάιζερ της Μπάγερν παραδέχθηκε ότι η απόκτησή του ήταν σαν να κέρδισε ο σύλλογος το λαχείο. Στο Μόναχο έγραψε ρεκόρ με τις 9 σαλατιέρες σε 11 χρόνια, ενώ κατέκτησε και ένα Champions League. Ο κύκλος του έκλεισε μαζί με εκείνον του έτερου Διόσκουρου, του Άριεν Ρόμπεν, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο για τους Βαυαρούς χωρίς το δίδυμο «Ρομπερί». Έφυγαν ελεύθεροι, κοινοί συναινέσει. «Ο Ριμπερί είναι ένας από τους καλύτερους ξένους στην ιστορία της Μπάγερν», έλεγε ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ενώ τον Απρίλιο του 2017, όταν μια μέρα μετά τα 34α του γενέθλια έκανε πράγματα και θαύματα στο 4-1 επί της Ντόρτμουντ, έκανε τον Αντσελότι να τον φιλήσει εκστασιασμένος. Δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην σεβόταν την κλάση του.

Η δίψα όμως παρέμενε. Ο Ριμπερί δεν ήταν σε καμία περίπτωση το στιλ του παίκτη που θα πήγαινε ελεύθερος σε Αραβία η Κίνα, για να κολλήσει τα τελευταία «χρυσά» ένσημα. Ήθελε το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να σημαίνει κάτι για 'κείνον. Και έτσι επέλεξε τους βιόλα, αφού συμβουλεύτηκε τον παλιό του συμπαίκτη, Λούκα Τόνι.

Όπως έκανε πάντα στην καριέρα του, έδειξε από νωρίς πως δεν ήρθε για να εμψυχώνει τους υπόλοιπους από τον πάγκο. Πρώτο παιχνίδι με τη Νάπολι, όπου έπαιξε για λίγο, αλλά ταλαιπώρησε πολύ τους αμυντικούς. Η ανανεωμένη Φιορεντίνα έδειχνε πράγματα στο χορτάρι, όμως ήταν ξεκάθαρο πως χρειαζόταν χρόνο. Μετά τις δύο πρώτες ήττες ο Μοντέλα τον καθιέρωσε στην επίθεση μαζί με τον Φεντερίκο Κιέζα, σε ένα δίδυμο «ψευτοεννιαριών» σε σύστημα 3-5-2. Έπειτα, οι βιόλα ήταν εντυπωσιακοί απέναντι στους πρωταθλητές της Γιουβέντους και το τελικό 0-0 μάλλον αδικούσε τους γηπεδούχους. Ο Ριμπερί δεν έφτιαχνε μόνο ωραία πράγματα επιθετικά, αλλά έκλεψε την παράσταση όταν γύρισε στο δικό του μισό για να κλέψει την μπάλα απόν Κριστιάνο Ρονάλντο. Παράδειγμα προς μίμηση. Το πρώτο του γκολ ήρθε με την Αταλάντα, στη δεύτερη σερί ισοπαλία και στην πρώτη νίκη της ομάδας του απέναντι στη Σαμπντόρια έκανε την ασίστ για το 1-0 του Πετσέλα.

