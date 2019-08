Από τους κοιτώνες αστέγων στην εθνική Αγγλίας

Η επιστροφή της Άστον Βίλα στην Premier League είναι ένα από τα highlights της σεζόν, αφού πρόκειται μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, κόσμο και παράδοση. Η ατμόσφαιρα στο Villa Park στο 2-0 επί της Έβερτον ήταν εκπληκτική, μπορούσες να το καταλάβεις ακόμα και από την τηλεόραση. Η ομάδα του Ντιν Σμιθ κινήθηκε εντυπωσιακά στο μεταγραφικό παζάρι, θέλοντας να βάλει ισχυρά θεμέλια, ώστε να μην γκρεμιστεί ξανά στην Championship. Και μία από τις κινήσεις που έσπευσε να κάνει ήταν να αποκτήσει με μεταγραφή τον Τάιρον Μινγκς από την Μπόρνμουθ.

Ο 26χρονος αμυντικός είχε παίξει δανεικός για το δεύτερο μισό της χρονιάς, ξεκινώντας μάλιστα με ένα πάτημα στο πρόσωπο του νυν επιθετικού της ΑΕΚ, Νέλσον Ολιβέιρα, το οποίος κρίθηκε ότι έγινε κατά λάθος. Το περιστατικό ξεπεράστηκε γρήγορα. Αμέσως καθιερώθηκε στο κέντρο της άμυνας των Villans και έγινε από τα αγαπημένα παιδιά της κερκίδας. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό στο ντέρμπι της πόλης με την Μπέρμιγχαμ, όταν ένας οπαδός χτύπησε τον αρχηγό Τζακ Γκρίλις από πίσω. Βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο για να γίνει αλλαγή, έτρεξε στον Μινγκς και του φόρεσε το περιβραχιόνιο. Έκανε ακριβώς το ίδιο μετά από τρεις μέρες στον αγώνα με τη Νότιγχαμ Φόρεστ. Δεν υπήρχε κάποια σχετική εντολή και ο Μινγκς ήταν εκεί μόλις για δύο μήνες. Είχε καταφέρει να κερδίσει τον σεβασμό των πάντων.

Overwhelmed with emotion right now. I don’t know what else to say other than I’m incredibly proud to be called up to the @England squad. Thank you to everyone who has helped and supported me up to this point pic.twitter.com/KztXT4AsAW

— Tyrone Mings (@OfficialTM_3) August 29, 2019