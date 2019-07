Η φετινή δύναμη της Λίβερπουλ δεν είναι τα εκατομμύρια...

Οι «κόκκινοι» τα έκαναν όλα για να επιστρέψουν στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος έπειτα από 29 χρόνια, όμως απέτυχαν ξανά. Ναι μεν έχουν την ευθύνη ορισμένων κακών ισοπαλιών (αφού σημειώθηκε μόλις ΜΙΑ ήττα στις 38 αγωνιστικές της Premier League), ωστόσο, ο κυριότερος λόγος που ο σύλλογος παρέμεινε γι' ακόμα έναν χρόνο δίχως να μπορεί να καταλάβει την πρώτη θέση, λέγεται Μάντσεστερ Σίτι.

Οι 97 βαθμοί με τους οποίους τερμάτισε η Λίβερπουλ στην περσινή αγωνιστική περίοδο, είναι οι περισσότεροι που έχει συγκεντρώσει ποτέ κάποια ομάδα δίχως να κατακτήσει τον τίτλο. Και αυτό έγινε διότι η αρμάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα δεν γινόταν να σταματήσει πουθενά. Από τον Φλεβάρη και μετά, όταν οι «πολίτες» έδωσαν όρκο να πάρουν μόνο νίκες μέχρι το φινάλε, όπως και το έπραξαν, καλύπτοντας και ανατρέποντας ολόκληρη τη διαφορά που είχε δημιουργηθεί στο πρώτο μισό της σεζόν. Τότε που ο σύλλογος του Μέρσεϊσαϊντ ήταν μπροστά στη βαθμολογία.

Ο Κλοπ, λοιπόν, στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο για το καλοκαίρι του 2019 φαίνεται να έχει αποφασίσει ν' ακολουθήσει μια πολύ διαφορετική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του ρόστερ. Δίχως, φυσικά, να μπορεί να μιλήσει κανείς με σιγουριά για το διάστημα που θ' ακολουθήσει κι αν οι «κόκκινοι» θα κάνουν κάποια προσθήκη πολλών εκατομμυρίων, τη δεδομένη χρονική στιγμή φαίνεται ότι αυτό είναι ένα σενάριο πολύ μακρινό από αυτά που σκέφτεται ο Γερμανός κόουτς.

Στην έναρξη της φετινής καλοκαιρινής προετοιμασίας, ο Kloppo χαμογελάει βλέποντας νέες... αφίξεις στα πλάνα του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Γιατί κάπως έτσι αντιμετωπίζει τις λύσεις εκ των έσω, πέρα από τον νεαρό αμυντικό Σεπ Φαν ντεν Μπεργκ που αποκτήθηκε από την Τσβόλε και εντυπωσίασε τον Γερμανό κόουτς με τη σωματοδομή του.

Time for ball work to begin again at Melwood.

Looking sharp, lads. pic.twitter.com/hChhTsgCAH

— Liverpool FC (@LFC) July 7, 2019