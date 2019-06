Ματς Χούμελς: Ευγνώμων στη Μπάγερν, συναίσθημα στη Ντόρτμουντ

Στην πιο επιφανειακή ανάγνωση και περίληψη, ο Ματς Χούμελς επιστρέφει στη Βεστφαλία, αφήνοντας τη Μπάγερν Μονάχου και την ομάδα στην οποία μεγάλωσε, από την οποία είχε φύγει για τη Ντόρτμουντ και είχε επιστρέψει τα τελευταία χρόνια.

Τόσο μπερδεμένο, αλλά σίγουρα στο μυαλό του θα είναι αρκετά πιο απλά τα πράγματα αυτές τις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων, ευτυχώς για τον ίδιο έχει δει ελάχιστες αντιδράσεις από τον κόσμο των Βαυαρών και το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά της Μπορούσια, την οποία φυσικά ουδείς μπορεί να χαρακτηρίσει ως... νέα του ομάδα.

Ο Ματς Χούμελς είναι ο τέταρτος κατά σειρά που επιστρέφει στο Signal Iduna Park έχοντας αποχωρήσει για ν' αναζητήσει νέες εμπειρίες και τίτλους που έβλεπε ότι δεν μπορούσε να κατακτήσει με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Το είχε κάνει νωρίτερα ο Μάριο Γκέτσε που επίσης διένυσε τη διαδρομή Ντόρτμουντ – Μπάγερν – Ντόρτμουντ, ενώ, στη Βεστφαλία επέστρεψαν γιατί... βρήκαν ευκαιρία και φυσικά δεν είχαν αντέξει μακριά της, οι Νούρι Σαχίν και Σίντζι Καγκάβα παλαιότερα (ο Λεβαντόφσκι... δεν έχει υποκύψει ακόμα για να συναντήσει ξανά τον κολλητό του, Μάρκο Ρόις).

Στην περίπτωση του Χούμελς, υπάρχουν ορισμένα δεδομένα τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψιν από τον καθένα γι' αυτή την απόφαση που πήρε ο Γερμανός στόπερ για να παίξει ξανά στη Βεστφαλία. «Πραγματικά το θέλει αυτό και πιστεύει ότι θα του κάνει καλό. Δεν θα έπαιρνε, άλλωστε, ένα τέτοιο ρίσκο επιστρέφοντας ξανά εκεί, αν δεν ήταν σίγουρος. Ψάχνει ένα restart και θέλει να το κάνει έτσι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει αυτό» είπε για τη μεταγραφή ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Μίκαελ Ζορκ. Ο 30χρονος στόπερ, είδε τις μεταγραφές των Λούκας Ερνάντες, Σίλε και Παβάρ και άρχισε να σκέφτεται πως ο σύλλογος ενδεχομένως ν' ακολουθήσει μια κατεύθυνση την οποία εκείνος δεν θα μπορέσει να διανύσει.

Δηλαδή να πέσει ο μέσος όρος ηλικίας στην ομάδα, να δοθεί βαρύτητα και πολύ μεγαλύτερη σημασία στους νεότερους ποδοσφαιριστές για να υπάρξει ένα μακρόπνοο πλάνο για το μέλλον και σταδιακά να έχανε το ρόλο και τη θέση του και να είχε πετάξει την ευκαιρία να πάρει μια καλή μεταγραφή όταν αυτή του παρουσιάστηκε, όπως έγινε το φετινό καλοκαίρι.

​

Δεν τον κατηγορεί κανείς γι' αυτό, από τη στιγμή που είδε και τον επαγγελματικό του εαυτό και θεώρησε σωστό να φύγει τώρα από τη Μπάγερν με ψηλά το κεφάλι και στο πικ της παρουσίας του παρά να αρχίσει να βλέπει περισσότερο τον πάγκο όσο θα περνούσε ο καιρός εφόσον θα δικαιωνόταν και το κλαμπ θα πορευόταν με νέα αγωνιστική φιλοσοφία...

Ο μισθός που θα λαμβάνει στη Ντόρτμουντ θα είναι μικρότερος από αυτόν που είχε στη Μπάγερν Μονάχου και ο οποίος φυσικά θα συνεχιζόταν δίχως κάποια διαφοροποίηση. Στους Βαυαρούς έμπαιναν 13 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στον τραπεζικό του λογαριασμό και τώρα στη Βεστφαλία αυτό το ποσό θα πέσει στα 10 εκατ.ευρώ. Και δεν τον ενδιαφέρει καθόλου που δεν μπορούσε η Ντόρτμουντ να του κάνει ίδια προσφορά με αυτή που είχε υπογράψει στη Μπάγερν. Το έβαλε σε δεύτερη μοίρα αυτό το κάτι λιγότερο από 1 εκατομμύριο το μήνα έναντι του οποίου έβαλε την υπογραφή του στη συμφωνία με την ομάδα του Λουσιέν Φαβρ.

Πίσω στο 2016, ο Ματς Χούμελς είχε αποφασίσει να φύγει από το Signal Iduna Park με τη Μπάγερν να τον καλεί να γίνει κομμάτι της. Η πρόκληση ήταν ... κάπως μεγαλύτερη από αυτή που αντιμετώπιζε και την οποία προσπαθούσε να φέρει εις πέρας στη Μπορούσια. Λένε ότι ο αποκλεισμός από τη Λίβερπουλ στο Europa League εκείνη την αγωνιστική περίοδο, με ένα από τα μεγάλα έπη που έχουν γραφτεί στο «Άνφιλντ», είχε τεράστιο αντίκτυπο στην ψυχολογία του στην τότε ομάδα του Κλοπ και επέλεξε να αλλάξει παραστάσεις, πηγαίνοντας στην ομάδα που κυριαρχούσε στο γερμανικό πρωτάθλημα. Στο πίσω μέρος του μυαλού του προφανώς υπήρχε και το κάτι παραπάνω στο Champions League, όμως, δεν επιβεβαιώθηκαν οι προσδοκίες του σε αυτό το κομμάτι.

Οι οπαδοί της Ντόρμουντ, τότε, είχαν αντιδράσει, παρουσιάζοντας και πανό στο οποίο αναγραφόταν «ο αρχηγός πήδηξε πρώτος απο το καράβι για να σωθεί». Η Μπάγερν τον έκανε δικό της για 35 εκατομμύρια ευρώ και τρία χρόνια αργότερα του επέτρεψε να φύγει, με ποσό που μαζί με τα μπόνους και τους όρους που συμπεριλήφθηκαν στο σύνολό τους στη συμφωνία, να φτάνει στα 28 εκατομμύρια. Ο Χούμελς κάνει το... δεύτερο μεγάλο come-back της καριέρας του. Το πρώτο ήταν το 2009 όταν έπειτα από 1,5 χρόνο στους Βεστφαλούς είχε γυρίσει στο σπίτι του, στο Μόναχο, εκεί όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά.

Φέτος, πραγματοποιεί τη δεύτερη ηχηρή επιστροφή του, αλλά... σε άλλη ομάδα. Σε αυτή που τον έκανε το 2008, σε ηλικία 19 ετών ν' αφήσει τη Βαυαρία και που τον έκανε να παραμείνει από το καλοκαίρι του 2009 έως και το 2016, σε δύσκολα αλλά και γεμάτα ρομαντισμό, χρόνια στο Signal Iduna Park.

19-year-old @matshummels when he first joined Dortmund from Bayern in 2008 pic.twitter.com/1k0dZd44AK

— B/R Football (@brfootball) June 19, 2019