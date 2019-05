Το μεγάλο στοίχημα της Μάντσεστερ Σίτι

Ήταν Νοέμβριος του 2017, όταν ο πρώην εξτρέμ της Μπλάκμπερν και προπονητής στην Κ-18 της Μάντσεστερ Σίτι, Τζέισον Γουίλκοξ, αναλάμβανε θέση διευθυντή ακαδημιών στους Πολίτες. Τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση του αξίας 200 εκατομμυρίων λιρών προπονητικού κέντρου, οι διοικούντες έκριναν ότι χρειάζεται αλλαγή και ο Γουίλκοξ, μιλώντας στον Τύπο, περιέγραψε την διαφορά στη δική του προσέγγιση: «Όταν εξέτασα τα ποσοστά νίκης από την ομάδα Κ-9 μέχρι την Κ-23 διαπίστωσα ότι κερδίζαμε στο 80% των αγώνων και χάναμε το 10%. Αυτό δεν είναι πραγματικότητα... Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε το πρωτάθλημα Κ-18 πριν από δύο χρόνια; Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ήμουν προπονητής και πραγματικά κανείς δεν νοιάζεται. Εκείνη τη στιγμή ήταν πραγματικά σημαντικό και για εμένα, αλλά δεν είναι πιο σημαντικό από το να βάζουμε τις σωστές προκλήσεις στους παίκτες και να εστιάζουμε στον καθένα ξεχωριστά. Θα είμαστε πάντα ανταγωνιστικοί στα ηλικιακά γκρουπ, αλλά πρέπει να εστιάσουμε σε ατομική βάση πλέον. Θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε σε συγκεκριμένα τουρνουά, αλλά το να κατακτούμε πρωταθλήματα και τίτλους δεν είναι ένας δείκτης επιτυχίας».

Πριν από ένα μήνα, το αμερικανικό Soccer Today ρώτησε τον Γουίλκοξ ποιο είναι κατά την γνώμη του πιο σημαντικό κριτήριο για έναν επιτυχημένο προπονητή. «Η ενσυναίσθηση», απάντησε. «Είναι κάτι που πάντα αναζητώ στους προπονητές και το επιτελείο μας. Πρέπει να απολαμβάνουν να δουλεύουν με τα παιδιά και να διαθέτουν ενσυναίσθηση. Μπορεί να έχεις όλη τη γνώση του κόσμου, αλλά αν δεν μπορείς να συνδεθείς με τους ανθρώπους τότε συγγνώμη, αλλά δεν πρόκειται να είσαι επιτυχημένος».

Τα παραπάνω λόγια του ανθρώπου που στα 16 του πήγε στην Μπλάκμπερν ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του αγγλικού ποδοσφαίρου αποτελούν επαρκείς ενδείξεις για τον τρόπο που ο Γουίλκοξ αποφάσισε να ανακαινίσει το οικοδόμημα. Φέτος, η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το Κύπελλο Νέων, όμως αυτό από μόνο του δεν έχει να πει τίποτα. Ο διευθυντής των ακαδημιών είχε δηλώσει για παράδειγμα ότι στην Κ-23 παίζουν παιδιά δύο και τρία χρόνια νεότερα από ό,τι στις υπόλοιπες ομάδες, επομένως όλα είναι σχετικά. Για την διοίκηση της Σίτι, σύμφωνα με τον πρόεδρό της, επιτυχία είναι αν στο άμεσο μέλλον η πρώτη ομάδα έχει πέντε-έξι παιδιά από τις ακαδημίες. Να ακολουθήσουν δηλαδή κι άλλοι τον δρόμο του Φόντεν.

Ποιος είναι λοιπόν ο στόχος; Ο Γουίλκοξ τον είχε οριοθετήσει πέρυσι στους Times: «Να κάνει την ακαδημία το "Όξμπριτζ" του ποδοσφαίρου». «Όταν σκέφτεσαι ένα Πανεπιστήμιο στο οποίο θέλεις ιδανικά να πάει το παιδί σου, τότε αυτό είναι είτε το Όξφορντ είτε το Κέιμπριτζ. Τα δικά μας παιδιά έρχονται σε ένα σχολείο ποδοσφαίρου, αλλά η παιδεία τους είναι εξαιρετικά σημαντική. Θέλω να γίνουμε η καλύτερη ακαδημία του κόσμου». Οι τρομερές εγκαταστάσεις που έκαναν τον Σαμπαλέτα να πει το 2014 «δεν έχω δει ποτέ ξανά κάτι τέτοιο», αποτελούν από μόνες τους ένα κίνητρο. Από τα πολυτελή ξενοδοχεία, τα γήπεδα, τους ειδικούς και όλα όσα χρειάζεται ένας αθλητής, σε όλο το φάσμα της καριέρας του. Η Σίτι εξασφάλισε ότι από την πλευρά της προσφέρει ό,τι καλύτερο σε επίπεδο υποδομών στα παιδιά και στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Τα υπόλοιπα, ήταν θέμα στρατηγικής και προσέγγισης.

Μία από αυτά είναι να μην πάρουν τα μυαλά τους «αέρα» από τις πολυτελείς εγκαταστάσεις. Ο Γουίλκοξ λέει συχνά στους ποδοσφαιριστές του ιστορίες από τα δικά του χρόνια στην ηλικία τους, όταν τον έβαλαν να κουρέψει τον κήπο ενός από τους επαγγελματίες παίκτες, ή όταν έπρεπε να τρέξει για να προλάβει ένα από τα μόλις τέσσερα σάντουιτς με τόνο που ήταν διαθέσιμα μετά την προπόνηση. «Το άτομο είναι εξίσου σημαντικό με τον ποδοσφαιριστή και πρέπει να μένει προσγειωμένο. Το μήνυμα είναι: Μην αρχίσεις να παραπονιέσαι επειδή το σορτς σου είναι σε λάθος μέγεθος ή επειδή το νερό στην πισίνα είναι λίγο πιο κρύο από ό,τι θα έπρεπε. Μικρά πράγματα σαν αυτό μπορούν να κάνουν ζημιά στην καριέρα σου», λέει χαρακτηριστικά ο πρώην εξτρέμ της Μπλάκμπερν. Στις περίπου 20 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα, που γίνονται σε συνεργασία με πρότυπο σχολείο, υπάρχει σχετικά κατεύθυνση.

Manchester City Football Academy (Etihad Campus) 218m on the facility, There are 16 football pitches, three gyms, cryotherapy and ultra-sound rooms, six swimming pools,Third floor of the academy is entirely reserved for players' bedrooms, meaning it is effectively a team hotel. pic.twitter.com/wWFNLxYmDc

