Κάι Χάβερτς: Το μέλλον είναι τώρα

Στο σόου της Λεβερκούζεν απέναντι στην Άιντραχτ Φρακφούρτης ο Κάι Χάβερτς άνοιξε το σκορ. Ήταν το 15ο γκολ του στη σεζόν. Έγινε,έτσι, ο πρώτος ποδοσφαιριστής κάτω των 20 που πιάνει τα 15 τέρματα σε μια σεζόν της Bundesliga από τη σεζόν 1967-68. Είναι, παράλληλα, ο πρώτος teenager σκόρερ στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, με διαφορά από τον δεύτερο. Κι όλα αυτά χωρίς να είναι καν επιθετικός.

Υπάρχουν συχνά νεαροί ποδοσφαιριστές που δείχνουν σε ένα διάστημα λίγο μηνών ότι θα φτάσουν ψηλά και στη συνέχεια δεν έχουν την αναμενόμενη εξέλιξη. Ο Χάβερτς είναι ακριβώς το αντίθετο. Τη σεζόν 2016-17 έκανε ντεμπούτο με την πρώτη ομάδα απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης και σε ηλικία 17 ετών και 126 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που παίζει με τις «ασπιρίνες» στη Bundesliga. H μετάβασή του έγινε λόγω τραυματισμών, όμως δεν αποτέλεσε πυροτέχνημα. Είχε διακριθεί με την Κ-19 και είχε αναδειχθεί δεύτερο μεγαλύτερο ταλέντο της χρονιάς. Πριν από αυτό, είχε κατακτήσει με την Κ-17 της Γερμανίας το Euro του Αζερμπαϊτζάν, προκαλώντας πολύ εγκωμιαστικά σχόλια. Ήταν εκείνη η στιγμή, που σύμφωνα με τον ίδιο, γύρισε τον διακόπτη και τον έκανε να καταλάβει ότι μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό στο ποδόσφαιρο. Γνήσιο ταλέντο, που χρησιμοποιούσε και τα δύο πόδια, χαζεύοντας τους αντιπάλους. Ο Ρόγκερ Σμιτ που βρισκόταν στην τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας έλεγε μετά το ντεμπούτο του μικρού πως «ξέραμε ότι είναι έτοιμος. Απλά, ψάχναμε τον τρόπο για να ενταχθεί ομαλά στην πίεση της Bundesliga».

Τα ρεκόρ συνεχίστηκαν. Έγινε ο νεαρότερος σκόρερ που φόρεσε τη φανέλα της Μπάγερ στην Ευρώπη (αν και έχασε τη ρεβάνς με την Ατλέτικο λόγω εξετάσεων στο σχολείο!), ο νεαρότερος σκόρερ της, ο νεαρότερος που φτάνει τις 50 εμφανίσεις. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι έδειχνε διάρκεια και εξέλιξη. Καμία επανάπαυση, ούτε σταδιακή απόσυρση από τις λιγότερο ελκυστικές «δουλειές» στο χορτάρι. Γινόταν ολοένα και πιο σημαντικός, έφτιαχνε παιχνίδι, έβαζε γκολ, μοίραζε ασίστ, αλλά παράλληλα κάλυπτε χώρους, κυνηγούσε για την επανάκτηση της κατοχής, έπεφτε στα τάκλιν. Σύγχρονο δεκάρι, που μπορεί να παίξει με άνεση και στα άκρα, εξαιρετικός πίσω από τον επιθετικό, με τρομερή αντίληψη του χώρου και ταχύτατες αποφάσεις. Αλλά και πρόθυμος να παίξει σε πιο οπισθοχωρημένους ρόλους όποτε του ζητήθηκε, φέροντας εις πέρας τις αποστολές και δείχνοντας την κλάση του στην ανάπτυξη. Ο συμπαίκτης του, Λέιν Μπέιλι, με μια λιτή αλλά σημαντική περιγραφή, ανέδειξε τον τρόπο που λειτουργεί στο γήπεδο: «Αν μπορείς πάντα να είσαι δύο βήματα μπροστά από τον αντίπαλό σου, τότε μπορείς πάντα να κερδίσεις ένα ματς. Και νομίζω είναι ακριβώς αυτός ο παίκτης».

Αν στα 17 του ήταν έτοιμος και εντάχθηκε ομαλά στην μεγάλη κατηγορία, στα 19 του είναι έτοιμος ποδοσφαιριστής και παράλληλα ταλέντο χωρίς ταβάνι! Ένας πραγματικά σπάνιος συνδυασμός. Ο Κάι, πριν καν κλείσει τα 20, έχει προλάβει να συμπληρώσει 100 συμμετοχές με τη φανέλα της Λεβερκούζεν, έχει παίξει με την εθνική ομάδα των ανδρών, έχει πετύχει σπουδαία γκολ και ήδη το όνομά του συζητείται για το tοp επίπεδο. Ο Νίκο Κόβατς της Μπάγερν Μονάχου δήλωσε στη Bild ότι: «Σίγουρα θα αφήσει τη Λεβερκούζεν αργά ή γρήγορα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μιλάμε για έναν μελλοντικό παίκτη κορυφαίου επιπέδου».

H άφιξη του Μπος, η φιλοσοφία και η επιθετικογενής τακτική του βοήθησε τον Χάβερτς, όπως άλλωστε και το άλλο μεγάλο ταλέντο που έβγαλαν τα τελευταία χρόνια οι Die Werkself, τον Μπραντ. Στα δικά του χέρια οι δύο ταλαντούχοι Γερμανοί απέκτησαν περισσότερο κεντρικό ρόλο, πήραν πρωτοβουλίες στην ανάπτυξη και με τα κάθετα τρεξίματά τους βρίσκονται συχνά κοντά στην περιοχή. Ο Μπος φαίνεται ότι κατάλαβε από νωρίς την αντίληψη του Χάβερτς και την ικανότητά του χωρίς την μπάλα, με τον νεαρό μέσο να ανεβαίνει συχνά έχοντας μοιράσει, να κινείται ανάμεσα στους αμυντικούς και να βρίσκεται σε θέσεις για γκολ, όπως άλλωστε μαρτυρούν και οι επιδόσεις του. Με την επιθετικογενή τακτική του Ολλανδού η Λεβερκούζεν κάνει ένα καταπληκτικό δεύτερο μέρος και οδεύει για Champions League. Σε αυτή την τακτική με την περισσότερη κατοχή, τις περισσότερες πάσες, την μεγαλύτερη δημιουργία και ελευθερία για να πλησιάσει στο αντίπαλο «κουτί», ο Χάβερτς έχει θριαμβεύσει.

