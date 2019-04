Μαρσέλο Μπιέλσα: Η απαγορευμένη περιπέτεια της ελευθερίας

«Στον κόσμο μας σήμερα, το επαγγελματικό ποδόσφαιρο καταδικάζει οτιδήποτε άχρηστο, και είναι άχρηστο οτιδήποτε δεν αποφέρει κέρδος. Κανείς δεν κερδίζει από αυτή την τρέλα που κάνει τον άντρα να γίνεται για λίγο παιδί, να παίζει δηλαδή όπως παίζει ένα πιτσιρίκι με το τόπι του ή μια γάτα με ένα κουβάρι μαλλί. Mπαλαρίνα που χορεύει πετώντας στον αέρα ένα ελαφρύ μπαλόνι, μάλλινο κουβάρι που κυλά αβίαστα: να παίζει χωρίς να ξέρει καν ότι παίζει, χωρίς σκοπό, χωρίς χρονόμετρο και χωρίς διαιτητή».

Έννοιες όπως αυτή της νίκης και της επιτυχίας συχνά διαφοροποιούνται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με καθαρά αγωνιστικούς όρους, για τη Λιντς του Μπιέλσα επιτυχία είναι η άνοδος, η οποία απαιτεί νίκες, βαθμούς. Ο ίδιος ο «τρελός» όμως φρόντισε με... γκαλεανική προσέγγιση να δώσει μια διαφορετική ερμηνεία, αφήνοντας τους παίκτες της Βίλα να σκοράρουν απέναντι στην ομάδα του για λόγους fair play. Να πάρει μια μικρή νίκη κόντρα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, να ξεφύγει από τα στεγανά του και να επαναφέρει αυτή ακριβώς την τρέλα, που κάνει τον άντρα να γίνεται για λίγο παιδί. Πόσο μακρινή φαντάζει η πράξη του

Οι πιο σύγχρονοι έχουν στο μυαλό τους την εικόνα της Λιντς του Ντέιβιντ Ο'Λίρι, την τελευταία επιτυχημένη εκδοχή των Whites. Οι παλαιότεροι όμως, που μεγάλωσαν με την Λιντς του Ντον Ρέβι, του ορκισμένου αντίπαλου του Μπράιαν Κλαφ, είχαν ταυτίσει το κλαμπ με μια «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα» προσέγγιση. Dirty Leeds, ήταν το παρατσούκλι της και έμεινε τα χρόνια που ακολούθησαν. Ένας προπονητής, ένας τρόπος παιχνιδιού, μια κουλτούρα που καλλιεργείται αγωνιστικά συχνά στιγματίζουν έναν σύλλογο, αποτελούν κομμάτι της ιστορίας του.

Ο Μπίελσα είχε από την πρώτη στιγμή στόχο να βάλει τη δική του σφραγίδα στη Λιντς. Σε όλη την κοινωνία της. Η επιθετικογενής τακτική του χαρακτηρίστηκε κάποιες στιγμές αφελής. Δεν τον ένοιαζε. Το θέμα δεν είναι να έρθει απλά η νίκη, αλλά να επιτευχθεί και με τον σωστό τρόπο. Σκεφτείτε κάποιες από τις πράξεις του αυτούς τους μήνες. Το ότι έβαλε τους παίκτες να μαζέψουν σκουπίδια για τρεις ώρες, προκειμένου να εκτιμήσουν τη σκληρή δουλειά εκείνων που θυσιάζουν χρήμα και χρόνο για να τους δουν, είναι μια πολύ χαρακτηριστική. Ο τρόπος που κάνει όλους τους εργαζομένους του συλλόγου να αισθάνονται μέρος του πρότζεκτ, η μέθοδος που θέλει τους ποδοσφαιριστές να κατανοούν τα σύνθετα σχέδια και να γίνονται μέρος της φιλοσοφίας του. Τα μικρά καθημερινά στις προπονήσεις και στις κοινές παρουσίες με τους παίκτες.

Ο Χιλιανός κοινωνιολόγος Εουγκένιο Τιρόνι μέσα σε λίγα λόγια κατάφερε να περιγράψει τον Μπιέλσα, μελετώντας τις σχέσεις του με τους παίκτες και με τον κόσμο: «Είναι σημείο αναφοράς και πρότυπο για τα παιδιά επειδή παίρνει αποτελέσματα με την πειθαρχία, την αυστηρότητα αλλά πρωτίστως με τον ενθουσιασμό. Είναι σαν πρωταγωνιστής σε νουβέλα, κάποιος που βλέπει τον κόσμο από την οπτική πλευρά του παιχνιδιού και ζει με την ψύχωση να πετύχει την τελειότητα».

The most incredible scenes we have EVER seen! You need to see this to believe it

Marcelo Bielsa makes his team let Aston Villa score after Leeds United scored extremely controversially!

 pic.twitter.com/hzoiH4oRBR

— Soccer AM (@SoccerAM) April 28, 2019