Μπάγερν - Κόβατς: Παιχνίδια εξουσίας

Υπήρξε μία στιγμή που ο Νίκο Κόβατς μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν ο κατάλληλος για τη θέση. Χωρίς να έχει τη στήριξη της διοίκησης στις μεταγραφές, όπως οι προκάτοχοί του, σε μία ομάδα που βρισκόταν σε προ-μεταβατικό στάδιο και είχε ακόμα τους Ρόμπεν και Ριμπερί στο ρόστερ, είχε καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση στην Bundesliga και μόλις είχε φύγει με ισοπαλία 0-0 από το Anfield απέναντι στην Λίβερπουλ. Η εμφάνιση της Μπάγερν ήταν ένα αμυντικό αριστούργημα, που αργότερα θα το μνημόνευε μέχρι και ο Πεπ Γκουαρδιόλα ως τον ιδανικό τρόπο να σταματήσεις τους κόκκινους.

Αυτή η ψευδαίσθηση δεν κράτησε για πολύ. Λίγες ημέρες αργότερα η ομάδα του Κλοπ θα έφευγε με νίκη από το Μόναχο και θα συνέχιζε στο Champions League. Στο ματς που οι Βαυαροί θα έπρεπε να εκμεταλλευτούν τις επιθετικές τους αρετές σε συνδυασμό με την αμυντική προσήλωση απέτυχαν. Τώρα, αυτή η αμυντική τακτική στην οποία ο Κροάτης τεχνικός ήθελε να βρίσκει παρηγοριά απλά εξαφανίστηκε. Το να χάνεις με 5-1 στον πάγκο της Μπάγερν (η τελευταία φορά που είχε συμβεί αυτό στο πρωτάθλημα ήταν από την Βόλφσμπουργκ τη χρονιά που οι Λύκοι έφτασαν μέχρι την κατάκτηση του τίτλου) πάντα έχει σοβαρές συνέπειες.

"My brother Robert and I would like to thank FC Bayern for these past 18 months. During that time our team won the Bundesliga, the DFB Cup and the Supercup. It was a good time. I with the club and the team all the very best.”

