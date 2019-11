Πώς θα λύσει η Τότεναμ το πρόβλημα με τον Έρικσεν;

Ο Κρίστιαν Έρικσεν από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν δεν είναι ο εαυτός του. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο κάθε φορά που βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο με τελευταία περίπτωση το παιχνίδι με την Λίβερπουλ. Ξεκίνησε από τη δεξιά πλευρά, αναγκάστηκε να καλύψει την άμυνα σε αρκετές περιπτώσεις και δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει τις συνεχόμενες επιθέσεις των Ρόμπερτσον και Μανέ όσο και να προσπάθησε.

Ακόμη και όταν η Τότεναμ είχε την κατοχή ο Έρικσεν δεν μπόρεσε να βοηθήσει και πολύ. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 59,26% ποσοστό επιτυχημένων μεταβιβάσεων, το χαμηλότερο στα 202 παιχνίδια που έχει δώσει με τα σπιρούνια στην Premier League. Ήταν η πρώτη φορά που ξεκίνησε ύστερα από τρεις εβδομάδες και η κριτική, πλέον, είναι ακόμη πιο σκληρή για τον Δανό μέσο.

Tottenham Hotspur summer signing Giovani Lo Celso completed only 11 less passes than midfielder Christian Eriksen against Liverpool.

Spurs’ deadline-day signing Lo Celso came on the pitch in the 88th minute to replace the Danish international playmaker.#THFC #COYS pic.twitter.com/dCoWNdzCl5

— Last Word On Spurs (@LastWordOnSpurs) October 28, 2019