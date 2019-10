Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ: Το απόγειο ενός Fußballgott!

Το καλύτερο παιχνίδι της ζωής του ήρθε ίσως στην πιο σημαντική στιγμή. Από όλες τις στιγμές του Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ το ματωμένο του πρόσωπο σε εκείνον τον τελικό με την Αργεντινή στο Μουντιάλ της Βραζιλίας είναι η πιο έντονη. Ο Σβάινι έσπρωξε μία ολόκληρη γενιά Γερμανών, που είχαν φτάσει πολλές φορές στο... τσακ στην επιτυχία στην κορυφή του κόσμου.

Αποτελεί ένα από τα πιο δυνατά σύμβολα της αναγέννησης του γερμανικού ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 2000. Στο Euro του 2004 στην αποστολή της Γερμανίας υπήρχαν μόλις δύο παίκτες κάτω των 20 ετών: ο Σβάινσταϊγκερ και ο Ποντόλσκι. Το ντεμπούτο και των δύο είχε έρθει λίγες εβδομάδες νωρίτερα από το φιάσκο των πάντσερ στη διοργάνωση, όταν είχαν αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων με 2 βαθμούς. Η κριτική ήταν σκληρή ακόμη και για δύο νεαρούς, που βρήκαν τον καλύτερο τρόπο να απαντήσουν: το έκαναν στο γήπεδο.

Τον Αύγουστο του 2004 ο Κλίνσμαν ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Γερμανίας και ήταν ένας από τους τρεις παίκτες (Λαμ και Ποντόλσκι οι άλλοι), που αντιπροσώπευαν το νέο πρόσωπο της ομάδας. Όλη η χώρα βρήκε ξανά την αγάπη της για την εθνική στα επόμενα δύο χρόνια μέχρι το Μουντιάλ στην Γερμανία. Ένας από τους λόγους ήταν και ο νεαρός μέσος. Εκείνος που τον χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στη θέση που τα επόμενα χρόνια θα έκανε μεγάλα πράγματα ήταν ο Φαν Χάαλ στην Μπάγερν.

Μέχρι τότε όλοι τον θεωρούσαν απλά πολύ επιθετικογενή. Ο Ολλανδός του ζήτησε να παίξει πιο πίσω και όλα πήραν το δρόμο τους. Έπρεπε να περάσουν χρόνια και αρκετές ήττες σε μεγάλες διοργανώσεις, στο Champions League με την Μπάγερν, στο Μουντιάλ του 2006 και του 2010 με την Γερμανία, στο Euro του 2012. Ο Σβάινσταϊγκερ ήταν εκείνος που έχασε το κρίσιμο πέναλτι στον τελικό με την Τσέλσι στο Μόναχο.

«Λυπάμαι πολύ για τους οπαδούς, που το ήθελαν τόσο πολύ. Στα αποδυτήρια δεν μπορούσα καν να κοιτάξω στα μάτια τον Ριμπερί, τον Ρόμπεν και τους υπόλοιπους. Δεν ξεχνάς τέτοιες στιγμές. Αυτά τα πρόσωπα μου έδωσαν το κίνητρο να φτάσω και σε άλλους τελικούς», θα πει ο Σβάινι ύστερα από λίγους μήνες. Στο τέλος εκείνης της σεζόν το 2013 θα κατακτήσει τα πάντα για να βάλει τέλος μια και καλή στη συζήτηση περί «loser» και της έλλειψης νοοτροπίας νικητή.

Λίγους μήνες αργότερα θα έφτανε και στην κορυφή του κόσμου, τη στιγμή που ήδη το σώμα του έβγαζε προβλήματα τραυματισμών. Κανένας δεν περίμενε ότι θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την Γερμανία, όμως 10 χρόνια μετά το ντεμπούτο του το κατάφερε και έβαλε τέλος, μαζί με τους υπόλοιπους, στην αναμονή των 18 ετών για ένα μεγάλο τρόπαιο για τα πάντσερ. Και έναν χρόνο ύστερα από εκείνη την επιτυχία αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και μακριά από το Μόναχο.

Το καλοκαίρι του 2015 υπέγραψε στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου συναντήθηκε ξανά με τον Λουίς Φαν Χάαλ, έχοντας ήδη κάνει δύο εγχειρήσεις στον ταλαιπωρημένο του αστράγαλο. Όταν ο τελευταίος έδωσε τη θέση του στον Μουρίνιο, ο Πορτογάλος τον ενημέρωσε από την πρώτη στιγμή ότι είναι εκτός πλάνων και τον έστειλε να προπονείται με τη δεύτερη ομάδα, μία απόφαση που προκάλεσε αντιδράσεις ακόμη και στα αποδυτήρια των κόκκινων διαβόλων, καθώς ο Σβάινσταϊγκερ παρέμενε υπόδειγμα επαγγελματία. Συνέχισε να πηγαίνει πρώτος στο προπονητικό κέντρο και να φεύγει από τους τελευταίους. Λίγο αργότερα ο ίδιος ο Μουρίνιο κατάλαβε το λάθος του και και δήλωσε «μετανιωμένος» για τον τρόπο που τον αντιμετώπισε. Κατάλαβε και ίδιος, όμως, ότι δεν υπάρχει μέλλον στην Αγγλία και αποφάσισε ότι έφτασε η στιγμή για μία πρόκληση όχι μόνο καριέρας, αλλά και ζωής.

The Time has now come: I would like to thank both, you and my teams @FCBayern, @ManUtd, @ChicagoFire and @DFB_Team and of course @AnaIvanovic and my family for their support!

Thank you! pic.twitter.com/jNSrXGNpxF

— Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) October 8, 2019