Ο Κουτίνιο αλλάζει την Μπάγερν

Η αίσθηση που άφησε η μεταγραφική καμπάνια της Μπάγερν το περασμένο καλοκαίρι είναι ότι ο Φιλίπε Κουτίνιο δεν ήταν από τους πρώτους στόχους της. Βασικά, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι δεν ήταν καν σε αυτούς, όταν ο προγραμματισμός ξεκινούσε πριν καν ολοκληρωθεί η σεζόν. Στο τέλος της μεταγραφικής περιόδου οι Βαυαροί δεν είχαν καταφέρει να πάρουν τους παίκτες που ήθελαν και έπρεπε επειγόντως να καλύψουν τα κενά των Ρόμπεν και Ριμπερί.

Ο Πέρισιτς ήταν ο πρώτος που αποκτήθηκε και στη συνέχεια ο Κουτίνιο. Ένας εξτρέμ και ένας μέσος που θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να προσφέρει και στα άκρα. Λίγες εβδομάδες αργότερα η Μπάγερν δείχνει ότι μπορεί να κερδίσει πολλά περισσότερα από μία μεταγραφή εντυπώσεων. Μετά το πολύ καλό παιχνίδι του Βραζιλιάνου με τον Ερυθρό Αστέρα ήρθε και το πρώτο του γκολ στο 4-0 επί της Κολωνίας. Η πρώτη του δήλωση μετά το παιχνίδι δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο. «Ήταν μία εκπληκτική χειρονομία από τον Λεβαντόφσκι», τόνισε με ταπεινότητα. Όσοι ήταν στο γήπεδο ή είχαν δει το παιχνίδι γνώριζαν σε τι αναφέρεται.

A neat little stat: Philippe Coutinho is the first Brazilian player in this century to score in the Bundesliga, Premier League, Serie A and La Liga! pic.twitter.com/Gn1cAE3ct3

— Sambafoot (@Sambafoot) September 22, 2019