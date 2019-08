Η Άρσεναλ ποντάρει στην επίθεση για την επιστροφή στην ελίτ

Όταν ο Ουνάι Έμερι ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα ή φοβόταν ή ένιωθε ότι δεν είχε τα κατάλληλα εργαλεία για να παρατάξει την Άρσεναλ με δύο επιθετικούς. Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ δεν χωρούσαν στην ίδια ενδεκάδα. Μέσα σε έναν χρόνο ο Ισπανός άλλαξε τακτική και, πλέον, υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στη συντηρητική του προσέγγιση και στη γεμάτη φιλοδοξία τωρινή.

Ήδη κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ο Έμερι κατάλαβε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους δύο πανάκριβους επιθετικούς του στην ενδεκάδα και να χτίσει πάνω τους την ομάδα. Με την απόκτηση του Πέπε οι κανονιέρηδες έχουν, πλέον, μία τριπλέτα στην επίθεση που να μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό δούλεψε τέλεια στην Λίβερπουλ, γιατί να μην δουλέψει με την ίδια επιτυχία και για την Άρσεναλ;

Το κοινό έχει ενθουσιαστεί με την απόκτηση του Πέπε και αυτό φάνηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Μπέρνλι, όταν ο Ιβοριανός πέρασε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Για 26’ μέχρι ο Λακαζέτ να βγει ως αλλαγή όσοι οπαδοί βρέθηκαν στο Emirates είδαν αυτή την ονειρική τριπλέτα εν δράση. Κάτι νέο, φρέσκο και συναρπαστικό εξελίσσεται στην κόκκινη πλευρά του Λονδίνου. Με αυτούς τους τρεις η Άρσεναλ θα προσπαθήσει να κλείσει την ψαλίδα της από την κορυφή.

Προφανώς και θα χρειαστούν κάποιες ακόμα εβδομάδες, προκειμένου ο Πέπε να προσαρμοστεί πλήρως στον κόσμο της Premier League. Οι προσδοκίες από την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου είναι πολύ μεγάλες. Πριν το καλοκαίρι είχε γίνει γνωστό ότι το μπάτζετ σε περίπτωση που δεν έρθει η έξοδος στο Champions League θα κινηθεί περίπου στα 60 εκατ. ευρώ. Με τις πωλήσεις, τις έξυπνες αγορές (τα 80 εκατ. ευρώ στην Λιλ για τον Πέπε θα πληρωθούν σε 4 ετήσιες δόσεις) και τις σωστές επιλογές η Άρσεναλ δείχνει ότι θα κερδίσει περισσότερους βαθμούς σε σχέση με πέρυσι και λογικά αυτοί θα φτάνουν για την τετράδα.

Ο Τζος Κρένκε, γιος του ιδιοκτήτη Σταν, αποφάσισε να εμπλακεί περισσότερο με τον σύλλογο και πριν λίγες ημέρες βγήκε και είπε ότι στόχος είναι η Άρσεναλ να γίνει πιο επιθετική. Όχι μόνο στο γήπεδο, αλλά και στις μεταγραφές, όπως φάνηκε με την απόκτηση του Πέπε. Η Άρσεναλ ξεκίνησε ύστερα από πολύ καιρό με δύο νίκες στις δύο πρώτες αγωνιστικές στην Premier League και ξέρει πόσο σημαντικό είναι το τρίτο παιχνίδι που έρχεται στο Anfield.

