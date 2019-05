100% Επιστροφή* χρημάτων Λάτσιο - Μπολόνια! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Η Μπάγερν τα κατάφερε. Κάλυψε διαφορά 9 βαθμών και μετά τη νίκη επί της Άιντραχτ κατέκτησε και φέτος τον τίτλο. Για όλη την κριτική που άκουσε κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Νίκο Κόβατς, ο οποίος μετά τον Μπέκενμπαουερ έγινε ο πρώτος που σηκώνει τον τίτλο και ως παίκτης και ως προπονητής στο Μόναχο, ετοιμάζεται να κάνει το νταμπλ σε λίγες ημέρες στον τελικό με την Λειψία στο Κύπελλο. Κι όμως, κανένας δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στον πάγκο των Βαυαρών και την επόμενη σεζόν.

Με το τέλος του ματς πήγε με ταπεινότητα να χαιρετήσει και να συγχαρεί τους αντιπάλους του. Άλλωστε, μέχρι πριν λίγους μήνες καθόταν στον πάγκο της Άιντραχτ. Στη συνέχεια πανηγύρισε με τους παίκτες του σε φορτισμένο κλίμα λόγω της αποχώρησης των Ρόμπεν και Ριμπερί. Είχαν περάσει περίπου 30’ μετά την έναρξη της φιέστας, όταν μαζί με τον αδερφό και βοηθό του, Ρόμπερτ, έπιασαν τη «σαλατιέρα» και το χάρηκαν με την ψυχή τους μπροστά στους οπαδούς.

«Φυσικά και είμαι χαρούμενος», θα πει ο Κροάτης. «Υπάρχουν ακόμα πολλά εδώ», συνέχισε, βάζοντας επιδεικτικά το χέρι στο στήθος. Ήταν εμφανώς συγκινημένος, η πρώτη φορά που δείχνει κάτι τέτοιο από τη στιγμή που ανέλαβε την Μπάγερν. Παρότι, όμως, οι Βαυαροί κατέκτησαν το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα μετά το 2009 και για πρώτη φορά εξασφάλισαν και μαθηματικά τον τίτλο εντός έδρας ύστερα από 19 ολόκληρα χρόνια, κάτι έλειπε από την ατμόσφαιρα στην Allianz Arena. Η στάση του Κόβατς ήταν κάπως ενδεικτική. Συγκινημένος για το πρώτο του πρωτάθλημα ως προπονητής, με ταπεινό χαμόγελο και μέτρο σε όλα. Ποτέ ο Κροάτης δεν επιθυμεί να είναι στο προσκήνιο. Γι’ αυτό και μέχρι τώρα δεν μιλούσε ποτέ για το μέλλον του παρά μόνο αναφέρεται σε αυτό με τα γνωστά κλισέ. Αυτή τη φορά, όμως, δεν γινόταν αλλιώς. Όλες οι ερωτήσεις αφορούσαν την επόμενη δική του μέρα.

«Μιλάω με τη διοίκηση και η κατάσταση είναι αυτή: όταν μιλάς μαζί τους μπορείς να δεις προς τα που κινείσαι. Πιστεύω ότι έχω ερμηνεύσει σωστά τα πράγματα και θα ολοκληρώσω το συμβόλαιό του», θα πει αργότερα στη συνέντευξη τύπου. Αυτό έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2021. Με αυτές τις δηλώσεις ο Κόβατς κατάφερε ένα πολύ σημαντικό πράγμα: να βάλει τους Χένες και Ρουμενίγκε να εξηγήσουν γιατί θα τον απολύσουν, αν θα το κάνουν.

Ο πρώτος τίτλος ήρθε σε μία μεταβατική σεζόν στην οποία δεν τον στήριξαν μεταγραφικά. Τι θα έλεγε άλλος προπονητής αν η μοναδική μεταγραφή του προηγούμενου καλοκαιριού ήταν ο ελεύθερος Γκορέτσκα και η δεύτερη σημαντική προσθήκη η επιστροφή του δανεικού Γκναμπρί; Εδώ και καιρό έχει γίνει γνωστό ότι οι δυο τους δεν συμφωνούν στο θέμα του προπονητή και μετά τη φιέστα κλήθηκαν να κάνουν δηλώσεις για το μέλλον του. «Πάντα έλεγα ότι δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία των φημών και δεν θα ακούσετε τίποτα από μένα», δήλωσε ο Χένες.

