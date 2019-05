Το τελευταίο δράμα της Άιντραχτ

Μετά το τελευταίο πέναλτι του Αζάρ, που έστειλε την Τσέλσι στον τελικό του Europa League, ο θόρυβος στο Stamford Bridge ήταν εκκωφαντικός. Όπως είναι λογικό οι οπαδοί των γηπεδούχων πανηγύριζαν, με τους ήχους του One Step Beyond να ακούγονται από τα μεγάφωνα. Το... αφύσικο είναι ότι λίγα δευτερόλεπτα αργότερα σε αυτή τη «συμφωνία» συμμετείχαν και οι οπαδοί της Άιντραχτ, που μόλις είχαν βιώσει το τελευταίο δράμα της σεζόν στην Ευρώπη από την ομάδα τους.

Οι παίκτες των Αετών βρέθηκαν για λίγο στο έδαφος μην μπορώντας να πιστέψουν ότι έφτασαν μία ανάσα από τον τελικό. Όταν, όμως, μέσα στο χάος των κραυγών άκουσαν τους οπαδούς τους να τους αποθεώνουν και να τους ζητούν να βρεθούν δίπλα τους, βρήκαν το θάρρος και ξέχασαν την απογοήτευση. Σιγά-σιγά, ένας-ένας σήκωσαν ψηλά το κεφάλι και μαζί με τους οπαδούς τραγούδησαν τον ύμνο της ομάδας, καλύπτοντας όλους τους άλλους θορύβους.

Players and fans from @Eintracht still out on the pitch at the Bridge. They can be SO proud of what they have achieved. They have made Frankfurt, Europe, @UEFA @EuropaLeague and all us very proud pic.twitter.com/SEQirSMbxa

— Jan Aage Fjortoft (@JanAageFjortoft) May 9, 2019