Αμβούργο: Ο τρόμος επιστρέφει

Η σεζόν για το Αμβούργο στη δεύτερη κατηγορία ξεκίνησε όπως όλοι περίμεναν: μαζί με την Κολωνία έδειχναν ότι είναι οι καλύτερες ομάδες και ότι στο τέλος δεν θα υπάρξει πρόβλημα να επιστρέψουν στην πρώτη κατηγορία. Λίγες αγωνιστικές, όμως, πριν φτάσουμε στο τέρμα οι Δεινόσαυροι βρίσκονται στην 4η θέση που... δεν οδηγεί πουθενά.

Λίγες ώρες πριν την ήττα με 2-0 από την Ουνιόν στο Βερολίνο ο Λιούς Χόλτμπι ενημερώθηκε από τον προπονητή του ότι δεν θα βρίσκεται στη βασική ενδεκάδα. Αυτό τον οδήγησε σε μία κίνηση που κανένας δεν περίμενε: αρνήθηκε να ταξιδέψει με την αποστολή. Αργότερα, απολογήθηκε από τον Βολφ, τη διοίκηση και τους οπαδούς του Αμβούργου, όμως ήταν πολύ αργά. Δεν πρόκειται να παίξει ξανά με τη φανέλα των Δεινόσαυρων και θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, όταν και λήγει το συμβόλαιό του.

Αυτή η μικρή επανάσταση του Χόλτμπι, για την οποία ήλπιζε σε συγχώρηση, που δεν ήρθε ποτέ, έγινε στο χειρότερο σημείο για τον σύλλογο. Με τρία παιχνίδια μέχρι το τέλος και το ένα από αυτά με την Κολωνία ο κίνδυνος να παραμείνει το Αμβούργο στη δεύτερη κατηγορία είναι πολύ μεγάλος. «Η σεζόν βρίσκεται υπό διάλυση», διαπίστωσε η Hamburger Morgenpost. «Κανένας δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι η άνοδος δεν θα έρθει με τέτοιο ρόστερ, τέτοιο μπάτζετ και τέτοια ιστορία».

Η καταστροφή δεν είναι μόνο για το γόητρο, αλλά και οικονομική. Αν έρθει η καταστροφή η «τρύπα» στα ταμεία θα είναι τόσο μεγάλη, που ακόμη και η αδειοδότηση θα αποτελεί θέμα. Ο θυμός των οπαδών δεν κατευθύνθηκε μόνο προς τον Χόλτμπι, αλλά και προς τον προπονητή Βολφ, που τελευταία έχει αναστατώσει και μπερδέψει την ίδια του την ομάδα με τις αλλαγές του. «Το πρόβλημα δεν είναι ο προπονητής», τόνισε, όμως, ο τεχνικός διευθυντής Μπέκερ. «Χρειαζόμαστε χαρακτήρα ως ομάδα και δεν τον έχουμε».

Hannes Wolf is speaking post-training ahead of #HSVFCI: "We've got to make the lads feel strong now. Nothing else matters more.

Ingolstadt have played a different system every game. It's therefore tough to guess how they'll play. We must focus on our strengths."#nurderHSV pic.twitter.com/HwGJf433US

— HSV English (@HSV_English) May 2, 2019