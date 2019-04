Ο Δώνης και η νέα Στουτγκάρδη

Η διοίκηση της Στουτγκάρδης είχε πάρει μία σημαντική απόφαση: θα στήριζε μέχρι τέλους τον Μάρκους Βάιντσιρλ παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση επί των ημερών του στον πάγκο. Το πιο πιθανό ήταν ότι η σκέψη πήγαινε στον πιθανό αντικαταστάτη του. Ποιος θα μπορούσε να αναλάβει σε αυτό το σημείο της σεζόν και να δείξει κάτι καλύτερο;

Η συντριβή μετά την Άουγκσμπουργκ ανάγκασε τον τεχνικό διευθυντή Χίτσλσπέργκερ να κάνει στροφή 180 μοιρών και να απολύσει τον προπονητή, στον οποίο είχε δώσει ψήφο εμπιστοσύνης λίγες ώρες νωρίτερα. Ο Νίκο Βίλιχ ανέλαβε ως υπηρεσιακός και στο πρώτο του παιχνίδι η Στουτγκάρδη έδειξε αρετές που δεν είχαμε δει για πολύ καιρό στη Σουηβία. Η ομάδα του έπαιξε όπως κάθε άλλη που θα βρισκόταν στη 16η θέση: με πάθος και ένταση. Για πρώτη φορά στη σεζόν δεν έπαιξε ως «υποβιβασμένη».

First win since 3rd March

First clean sheet since 2018

Can @VfB_int escape the relegation play-off? pic.twitter.com/zGHxATmCiu

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 27, 2019