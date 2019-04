Το... project Φόντεν

Την ημέρα που η Μάντσεστερ Σίτι εξασφάλιζε τον τίτλο πέρυσι τον Απρίλιο ο Φόντεν δέχθηκε το τηλεφώνημα του Κομπανί. Οι παίκτες θα πήγαιναν να το πανηγυρίσουν και ο νεαρός μέσος ήταν καλεσμένος. Η βραδιά ήταν υπέροχη. Μπύρες, τραγούδια, διασκέδαση σαν να μην υπάρχει προπόνηση την επόμενη μέρα.

Ο Φόντεν, όμως, αποφάσισε να μην πάει. Δεν ήταν μόνο το γεγονός ότι ακόμα δεν είχε κλείσει τα 18 του χρόνια, αλλά το γεγονός ότι είχε ήδη κανονίσει άλλα πλάνα: να πάει με τον πατέρα του για ψάρεμα. Αυτό είναι το χόμπι του είτε με τον πατέρα του είτε μόνος του. Του αρέσει η ηρεμία. Να κάθεται στη βάρκα, με ακουστικά, να περιμένει και να περιμένει. Αν πιάσει και κανένα ψάρι θα είναι μπόνους.

Great touch from Bernardo Silva giving his Man of the Match award to Phil Foden! pic.twitter.com/GdAvNpu3zB

— Soccer AM (@SoccerAM) April 20, 2019