Το παραμύθι της Σομαλής μετανάστριας που έγινε διαιτητής με μαντήλα στην Αγγλία

Ποιος θα μπορούσε να το φανταστεί ποτέ; Γυναίκα, μαύρη, Σομαλή μετανάστρια, με μαντήλα, να είναι το αφεντικό στο παιχνίδι των αγοριών. Για την Τζαουαχίρ Ρομπλ όμως είναι απλά η καθημερινότητα, η κανονική δουλειά της. Στα 24 της αυτή η νεαρή έχει καταφέρει όχι απλά να σπάσει όλα τα κατεστημένα στο ποδόσφαιρο, αλλά κάτι ακόμα περισσότερο, που ξεπερνάει την απλή καταγραφή σε ένα αθλητικό κείμενο.

Γεννήθηκε σε μία χώρα, όπου στα κορίτσια απαγορεύεται όχι απλά να παίζουν, αλλά και να παρακολουθούν κάθε λογής άθλημα. Υπάρχουν μάλιστα περιοχές στη Σομαλία, όπου ακόμα και στους άντρες δεν επιτρέπεται στο ακραίο όνομα της θρησκείας, να βλέπουν αγώνες έστω στην τηλεόραση. Μόνο που ο εμφύλιος έδιωξε την οικογένειά της από την πατρίδα και για καλή τους τύχη έστειλε τους γονείς και τα οκτώ παιδιά τους στην Αγγλία.

Εκεί ξαφνικά επιτρέπονταν τα πάντα. Μόνο που η Τζαουαχίρ θα έπρεπε να ξεπεράσει ακόμα μία δυσκολία, αυτή που προερχόταν από το ίδιο της το σπίτι. «Οι γονείς μου με αγαπούν πολύ, αλλά δεν με άφηναν να παίζω μπάλα. Μόνο που εγώ τρελαινόμουν με το παιχνίδι. Φορούσα κρυφά τα ποδοσφαιρικά μου, πήγαινα σε αγώνες με άλλα παιδιά και γύριζα σπίτι, αλλάζοντας έγκαιρα, ώστε να μην με καταλαβαίνουν», εξηγεί η ηρωίδα του ξεχωριστού αυτού παραμυθιού της μπάλας.

Κάποια στιγμή όμως έπρεπε να τους αποκαλύψει την αλήθεια. Δυσκολεύτηκαν, αλλά την αποδέχτηκαν. Κι εκεί άρχισε η επόμενη δυσκολία, αυτή της ενσωμάτωσης στην κοινωνία του αγγλικού ποδοσφαίρου. «Η αλήθεια είναι τους τρέλανα όλους όταν πριν πέντε χρόνια τους ανακοίνωσα ότι ήθελα να γίνω διαιτητής, αλλά τελικά φαίνεται ότι μου ταιριάζει, έτσι δεν είναι;», εξηγεί η ίδια, καθώς βλέπει την καριέρα της να έχει εξελιχτεί και να βρίσκεται αφεντικό σε αγώνες ανδρών πλέον.

