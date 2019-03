Η αφέλεια της Φούλαμ

Από το ξεκίνημα της σεζόν η Φούλαμ συμπεριφέρθηκε στην Premier League με αφέλεια. Ο Γιοκάνοβιτς προσπάθησε να παίξει το ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο, που έφερε την ομάδα στην πρώτη κατηγορία, όμως για να το κάνει θεώρησε ότι πρέπει να την αλλάξει σχεδόν ολόκληρη. Πανάκριβες μεταγραφές, όμως το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό από πολύ νωρίς. Για όλο το ενθουσιασμό του το πρότζεκτ αποδείχθηκε υπέρμετρα φιλόδοξο.

Η απόφαση για την απόλυσή του ήταν αναμενόμενη και όταν ο Ρανιέρι παρουσιάστηκε ο πρόεδρος, Σαχίντ Καν, μίλησε για επιλογή «μηδενικού ρίσκου». Γνώριζε, όμως, και ο ίδιος ότι τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Απλά, προσπάθησε να καθησυχάσει τους οπαδούς και τους παίκτες, με την μάχη για την παραμονή να φουντώνει και την ομάδα του να βρίσκεται μόνιμα σε μειονεκτική θέση.

