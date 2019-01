Ο μελλοντικός Νο1 κίνδυνος της Μπάγερν

Πριν καν συμπληρώσει τα 32 του χρόνια (γεννημένος τον Ιούλιο του 1987) ο Γιούλιαν Νάγκελζμαν θα κάτσει για 100ή φορά σε πάγκο στην Bundesliga, όταν η Χόφενχαϊμ θα αντιμετωπίσει την Μπάγερν. Σε αυτή την «επέτειο» θα γράψει ξανά ιστορία, καθώς είναι ο νεότερος που τα καταφέρνει στην ιστορία του πρωταθλήματος.

«Θέλουμε να κάνουμε ό,τι και τα δύο τελευταία χρόνια», ξεκαθάρισε ο νεαρός τεχνικός, με την ομάδα του να κερδίζει την Μπάγερν εντός έδρας με 1-0 τον Απρίλιο 2017 και με 2-0 τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Το μεγάλο ερώτημα, βέβαια, δεν είναι τι θέλει να πετύχει η Χόφενχαϊμ, αλλά πώς θα προσπαθήσει να το πετύχει. «Θα είναι δύσκολη η μάχη, αλλά φυσικά και θα επιτεθούμε στην Μπάγερν, ώστε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», συνέχισε ο Νάγκελζμαν.

Julian #Nagelsmann

"I expect a tough game on Friday, but we'll have a go offensively and try to keep those three points at home against @FCBayernEN."#TSGFCB pic.twitter.com/kdeHTEdFVH

— TSG Hoffenheim EN (@achtzehn99_en) January 16, 2019