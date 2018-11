Λουκεμπάκιο: Ο επιθετικός που... διέλυσε την άμυνα της Μπάγερν

Η Φορτούνα είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Κατάφερε να φύγει από το Μόναχο με ισοπαλία 3-3, έχοντας βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 και 3-1, και είχε έναν άνθρωπο να ευχαριστήσει για αυτό το επίτευγμα: τον 21χρονο Ντόντι Λουκεμπάκιο. Ο 21χρονος Βέλγος επιθετικός είχε γίνει ο πρώτος που σκοράρει τρία γκολ με αντίπαλο τον Μάνουελ Νόιερ, ο πρώτος που κάνει χατ τρικ για ομάδα που μόλις είχε προβιβαστεί επί της πρωταθλήτριας και ο πρώτος μετά τον Έμπε Σαντ που το κάνει στο Μόναχο επί της Μπάγερν μετά το 2001!

Κι όμως, μετά το τελευταίο σφύριγμα ελάχιστοι ήταν οι δημοσιογράφοι που βρέθηκαν γύρω του, ώστε να πάρουν μία δήλωση από τον MVP της αναμέτρησης. Όλο το ενδιαφέρον ήταν στην άλλη πλευρά και τη βαθιά κρίση που βιώνουν οι Βαυαροί... Την ίδια στιγμή έκανε τις δηλώσεις του ο Ούλι Χένες, ο οποίος ήταν μόλις 10 μέτρα μακριά από τον επιθετικό της Φορτούνα, ο οποίος δεν μπορούσε να σταματήσει να χαμογελάει.

«Έχω να πω μόνο μία λέξη: απίστευτο», ήταν τα πρώτα του λόγια. Περιέγραψε αυτό ακριβώς που ένιωσε. Ο Λουκεμπάκιο δεν σταμάτησε λεπτό να χαμογελάει. Κάποια στιγμή αυτό έμοιαζε με αμηχανία. Είναι, άλλωστε, δύσκολο να κατανοήσεις όλα τα συναισθήματα ύστερα από τέτοια εμφάνιση. Έφτασε στις κατακόμβες του σταδίου και ακόμα δεν είχε αλλάξει έκφραση. «Φυσικά και σέβομαι την Μπάγερν, όμως όταν παίζω δεν σκέφτομαι ποιος είναι ο αντίπαλος», συνέχισε με αυτοπεποίθηση.

Ο 21χρονος επιθετικός απείλησε με το... καλησπέρα τον Νόιερ, που έβγαλε το σουτ, αλλά τα επόμενα τρία κατέληξαν στα δίχτυα. Η Φορτούνα τον απέκτησε το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού από την Γουότφορντ και ήδη ο Βέλγος έχει πετύχει 5 γκολ σε 10 ματς στην Bundesliga και 4 σε 2 ματς στο Κύπελλο! Η σεζόν ξεκίνησε πολύ δύσκολα για την ομάδα του Ντίσελντορφ, που μέχρι την 7η αγωνιστική ήταν στη ζώνη του υποβιβασμού και δεν είχε καθόλου τυχαίο ότι η ανοδική της πορεία άρχισε, όταν ο Λουκεμπάκιο προσαρμόστηκε και βρήκε τον καλό του εαυτό.

